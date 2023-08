Deux millions de personnes sont attendues dans le quartier grec de Toronto en fin de semaine à l'occasion de la première édition du festival Taste of the Danforth en quatre ans. Le plus grand festival de rue au pays avait été annulé l'année dernière en raison des changements apportés à l'avenue Danforth.

Le retour réjouit les organisateurs, qui prévoient recevoir des millions de visiteurs, même si l'espace est réduit de 15 % à 20 % en raison des nouvelles infrastructures sur l'avenue Danforth, telles que les pistes cyclables et les terrasses du programme CafeTO.

Les autorités ont informé l'organisatrice du festival, Mary Fragedakis, qu'ils s'attendent à 20 % plus de visiteurs qu'avant la pandémie.

On est gonflés à bloc, on est super enthousiastes d'être de retour.

C'est un événement qui célèbre la culture grecque et son héritage, en plus des autres cultures et communautés qui se sont jointes au festival au fil des années , note Mary Fragedakis, qui est la directrice du secteur d’aménagement commercial du quartier grec de Toronto, l'organisme responsable du festival.

Ce retour est très important pour nos petites entreprises qui ont traversé une période très difficile au cours de ces dernières années avec la pandémie, les fermetures et les réouvertures , explique-t-elle.

Trois ans de pause

L'événement, habituellement tenu annuellement, a été annulé trois ans de suite. D'abord en raison de la pandémie en 2020 et 2021, puis à cause des nouveaux aménagements en 2022.

Selon les organisateurs, la présence des nouvelles pistes cyclables et des terrasses du programme CafeTO ne donnait pas assez de temps à la communauté de s'adapter et rendait donc l'organisation du festival impossible.

Cette année, il y a eu une baisse de la participation au programme CaféTO, ce qui nous libère de l'espace pour organiser notre programmation , explique la directrice générale de la zone d'amélioration commerciale GreekTown on the Danforth, Mary Fragedakis.

Un coup de pouce pour l'économie du quartier

Le retour du festival comble de bonheur les entrepreneurs du quartier. Avec la pandémie, l'inflation et la hausse du coût de la vie, cela leur donne l'occasion de gagner de l'argent dont ils ont tant besoin pour continuer , lance Mary Fragedakis.

Ouvrir en mode plein écran Un homme fait griller des brochettes lors du festival Taste of the Danforth. (Photo d'archives) Photo : CBC/Michael Gregory

On a prévu du personnel supplémentaire pour pouvoir répondre au flux important de clients , explique le copropriétaire du restaurant Megas, sur l'avenue Danforth, Jim Skenderis.

C'est certainement une grosse injection d'argent. C'est un événement très rentable pour toutes les entreprises du quartier , dit-il.

Megas aura, comme lors des années précédentes, des grillades devant l'établissement.

De bonnes odeurs, de la bonne nourriture, de la bonne musique. Il y a une si belle ambiance et c'est quelque chose que les gens attendent avec impatience chaque année , assure la conseillère municipale du quartier, Paula Fletcher.

Fermeture de routes

Pendant l'événement, l'avenue Danforth sera fermée à la circulation routière sur près de 1,6 kilomètre, entre les avenues Broadview et Jones.

Les fermetures de rues débuteront à 10h vendredi et resteront en place jusqu'à 3h du matin lundi, précise le Service de police de Toronto dans un communiqué.

Les autorités conseillent aux véhicules d'emprunter des chemins différents, car il y aura des ralentissements de la circulation dans le secteur.