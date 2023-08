Deux églises ontariennes perdent tous leurs recours judiciaires au sujet de la COVID-19

La Cour suprême du Canada refuse d'entendre les églises Church of God et Trinity Bible Chapel au sujet des mesures sanitaires durant la pandémie de COVID-19. Avec un tel refus, les deux églises devront payer leurs amendes à la province pour avoir enfreint les règles sur les regroupements religieux.

Les églises d'Aylmer et de Waterloo, dans le sud-ouest de la province, avaient perdu leur cause, en décembre 2022, devant la Cour d'appel de l'Ontario et elles interjetaient appel devant le plus haut tribunal au pays.

Leurs dirigeants et certains de leurs paroissiens, qui avaient été mis à l'amende à l'époque, protestaient contre les restrictions sanitaires du gouvernement sur les regroupements intérieurs et extérieurs de décembre 2020 à juillet 2021.

Ouvrir en mode plein écran L'établissement Church of God est connu pour avoir bravé dans le passé les convenances sanitaires. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Les deux églises contestaient notamment la constitutionnalité des mesures en vertu de la Charte au chapitre de la liberté de religion et de rassemblement.

Les appelants disputaient en outre la façon dont la juge de première instance avait traité les preuves avancées par un expert sur la transmission du virus dans des milieux fermés et ouverts.

Les avocats de la province avaient notamment expliqué que les mesures sanitaires visaient entre autres à éviter d'ajouter une pression supplémentaire sur le système de santé et de congestionner inutilement les hôpitaux et leurs unités de soins intensifs.

Ouvrir en mode plein écran Un rassemblement de l'église Church of God le 6 décembre 2020 en contravention avec les consignes sanitaires de la province. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

La magistrate avait conclu que la consigne sanitaire contestée avait bien porté atteinte aux droits des deux congrégations garantis par la Charte, mais que ces atteintes étaient justifiées comme des limites raisonnables dans une société libre et démocratique à cause des circonstances exceptionnelles que la pandémie avait créées dans la province.

Publicité

Dans son jugement, la Cour d'appel de l'Ontario avait toutefois donné raison à la province en statuant que la juge de première instance n'avait commis aucune erreur et qu'elle avait fait bon usage du principe de précaution dans son analyse.

Aucune amende n'avait encore été déboursée à ce jour, puisque les intimés attendaient de voir si la Cour suprême allait les entendre, même si les règlements contestés ont depuis été abrogés ou s'ils sont devenus caducs.

Comme à son habitude, la Cour suprême du Canada ne donne pas les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas entendre la cause.