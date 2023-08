Montrer Haïti par des photos sans clichés

Trois photographes : Josué Azor, Emmanuel Galland et Roberto Stéphenson. Trois approches très différentes et pourtant complémentaires. L’exposition Haïti - Territoires informels, présentée à la galerie Art-image de Gatineau, s’éloigne des images catastrophes ou violentes pour incarner le pays dans une foisonnante et émouvante diversité.

Je n’aimerais pas qu’on dise qu’il y a une fatalité en Haïti , soutient l'initiateur de l’exposition, Emmanuel Galland. [On montre] Haïti avec de la créativité.

Ouvrir en mode plein écran Josué Azor propose une immersion dans les soirées gays de Port-au-Prince avec «Noctambules». Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Josué Azor au coeur de la communauté LGBTQ+

Avec sa série Noctambules, Josué Azor documente la réalité des membres de la communauté LGBTQ+ haïtienne, à laquelle il appartient.

Vivant à Port-au-Prince, il rend compte de ce qui doit rester invisible le jour et se révèle la nuit venue, entre ombres et lumières. Entre la joie d’afficher ses couleurs et la mélancolie d’une intimité vécue dans la clandestinité, comme le démontrent éloquemment la vingtaine de ses images.

S’il ne montre pas la répression avec laquelle les membres de la communauté LGBTQ+ composent, Josué Azor ne maquille pas la réalité pour autant, souligne Emmanuel Galland.

Ouvrir en mode plein écran Josué Azor rend également compte de l’aspect clandestin des lieux de rendez-vous pour la communauté LGBTQ+ de Port-au-Prince. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Ici, on entrevoit le lieu de rassemblement secret, dans la pénombre, avec tout ce que la fête comporte néanmoins comme danger potentiel de descentes policières, entre autres. Là, on voit l’extase de la danse, l’abandon, dans le visage d’une drag queen.

Ici, on ressent le tiraillement entre fierté et lassitude face au combat dans les yeux et sourire d’un jeune homosexuel. Là, on sent toute la tendresse dans l’enlacement des bras de deux hommes, dont on n’a pas besoin de voir les visages pour comprendre ce qui les unit.

Le portrait à numéros d’Emmanuel Galland

Emmanuel Galland a de son côté effectué une demi-douzaine de séjours en Haïti de 2000 à 2017, que ce soit à titre de commissaire d’événements culturels ou d’artiste.

À ces occasions, le Montréalais s’est demandé comment éviter les photos liées aux sujets chauds de l’actualité, mais aussi comment ne pas, en tant que Blanc, faire de la photo exotique ou post-colonialiste .

Ouvrir en mode plein écran Emmanuel Galland expose un «Recensement» de quelque 225 photos captées sur le vif. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Il s’est donc inspiré des numéros de joueurs sur les chandails d’équipes de soccer ou de basket professionnelles, par exemple. Plusieurs hommes, femmes et enfants en portent, notamment parce qu’ en Haïti, on reçoit les rebuts, des containers de t-shirts et de vêtements de l’Occident, du Nord , rappelle M. Galland.

Or, il y a aussi dans la passion commune des amateurs de sport et dans le fait de jouer au soccer ou au football, un alibi pour être ensemble , fait-il valoir.

Ouvrir en mode plein écran Le montage de l'œuvre d’Emmanuel Gallant démontre que certains chiffres et numéros sont plus populaires que d’autres au sein des équipes sportives professionnelles, entre autres. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Un dénombrement officiel s’avérant complexe en Haïti, surtout depuis le séisme de 2010, ce dernier a choisi de recenser l’esprit du peuple haïtien par le biais d’une série de portraits décalés .

Autour de la personne, on voit un bout de rue, un bout du contexte , explique le Québécois. Il y a un portrait [du pays] par défaut.

La dignité des objets selon Roberto Stephenson

Roberto Stephenson a pour sa part grandi et vécu en Italie avant de s’installer en 2000 en Haïti, le pays natal de son père.

Plutôt que de croquer des scènes dans le feu de l’action, l’ancien photographe d’architecture a choisi de prendre le temps d’isoler ses sujets Made in Ayiti : les outils des cireurs de souliers.

Ouvrir en mode plein écran La série «Made in Ayiti» de Roberto Stephenson ouvre une autre dimension sur des boîtes de cireurs, entre autres. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Ces objets du quotidien – qu’on ne remarque plus tant ils font partie du paysage et qui semblent sortir d’une autre époque tant ils sont marqués par l’usure – il les a photographiés sur fond blanc et les a ensuite agrandis pour en magnifier les détails.

Ce faisant, l’artiste italo-haïtien élève ces boîtes rafistolées et tabourets usés, relevant à la base de la pure nécessité de gagner un peu d’argent, au statut d'œuvres d’art, d’antiquités de valeur.

Ouvrir en mode plein écran Par sa démarche, Roberto Stephenson fait de ces objets relevant de la nécessité des œuvres d’art à part entière. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

C’est montrer ce qu’on trouve dans la rue et leur donner un caractère quasiment précieux. [Il] les met de l’avant, comme des artefacts dans un musée , explique Emmanuel Galland.

Par leur démarche unique et personnelle, les trois artistes témoignent du quotidien en Haïti, de la fierté de ses habitants, ainsi que de leurs résilience et débrouillardise dictées par l’instinct de survie.