Brian Dauphinee doit quitter son appartement d’Halifax à 637 $ par mois à la fin du mois d'août, car il sera rénové. L'homme de 69 ans, qui vit d'une pension, doit se lancer anxieusement à la recherche d’une place où vivre et devra le faire sans l'aide d'une allocation du gouvernement pour payer son appartement.

Tous les loyers dans la région ici sont exorbitants , constate-t-il. On dirait que tout d'un coup, comme par magie, leur prix a commencé à doubler et à tripler.

Il fait partie des centaines de personnes à qui le gouvernement a refusé une aide financière au cours des derniers mois en vertu d'un changement apporté au programme conjoint provincial-fédéral.

Fin janvier, la province a discrètement modifié les règles d'admissibilité à l'Allocation de logement ciblée Canada-Nouvelle-Écosse, un supplément conçu pour aider les personnes à faible revenu à payer leur logement. Pour être admissible, une personne doit désormais consacrer au moins 50 % de son revenu avant impôt au logement, contre 30 % auparavant.

Depuis le changement, 324 candidats ont été refusés pour ne pas avoir atteint le nouveau seuil de 50 %.

En avril, le ministre du Logement, John Lohr, a déclaré que le changement avait été apporté pour des raisons budgétaires.

Nous pouvions voir que la demande pour le programme dépassait ce que le budget offrirait , avait dit le ministre Lohr. Nous avons donc ressenti le besoin de donner la priorité … à ceux qui en ont le plus besoin, et c'est pourquoi cette décision a été prise.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Logement, John Lohr, explique que la décision de modifier le seuil du programme devait être prise pour respecter le budget. Photo : Radio-Canada

Une porte-parole du ministère explique que le gouvernement de Tim Houston avait prévu 21,6 millions $ supplémentaires dans le budget de cet exercice pour au moins 1000 nouveaux suppléments au loyer.

Cette année, la province fournira 8000 suppléments au loyer, soit 1000 de plus que l'année précédente et 3000 de plus qu'en 2021 , dit la porte-parole Heather Fairbairn.

Assistance refusée

Tara Kinch est responsable du soutien communautaire et de la sensibilisation chez Chebucto Connections dans la communauté de Spryfield à Halifax. Elle travaille avec des clients à faible revenu pour remplir et soumettre leurs demandes de supplément .

Elle rapporte que plus de personnes se voient refuser de l'aide depuis les changements, et que les temps d'attente ont allongé.

Elle dit que les changements signifient que seules les personnes à faible revenu sont désormais éligibles, mais qu'elles ne sont pas les seules à avoir besoin d'aide.

C'est une population beaucoup plus large qui lutte pour la sécurité du logement , dit-elle. Nous aidons des personnes qui ont des emplois à temps plein, et qui occupent même plusieurs emplois, mais qui n'ont pas vraiment de logement, qui essaient d'accéder au système des refuges ou qui vivent dans leur voiture. Il ne s'agit donc pas seulement de personnes bénéficiant de l'aide au revenu et ce ne sont pas seulement des personnes âgées.

Les zones rurales pas à l'abri

Le nouveau seuil de 50 % n'est pas calculé en fonction du coût du loyer réel du demandeur, mais en fonction du coût moyen pour la région où il habite.

Ouvrir en mode plein écran Il reste difficile de trouver des logements abordables à Halifax et dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour Halifax, le loyer moyen du marché utilisé dans le calcul est de 1032 $ pour un logement d'une chambre, selon les chiffres fournis par le service du logement.

Mais les travailleurs du secteur croient que ça ne représente pas la réalité. Par exemple, dans le comté de Cumberland, le calcul du prix moyen d’un appartement d’une chambre est de 707 $.

Nous avons de nombreux clients qui recherchent des appartements et les places à une chambre coûtent 1100 $, plus le chauffage et l'éclairage , explique Aiden Kivisto, responsable du développement communautaire au YMCA de Cumberland.

Elle dit que sur la base du prix utilisé, une personne de sa région devrait vivre dans une pauvreté extrême pour avoir droit au supplément. Ceux qui ne le sont pas ont peu d'options.

Avec les informations de Nicola Segin de CBC