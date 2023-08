Trois chefs de service du CHU de Québec-Université Laval sonnent l’alarme : près du tiers des postes de technologie en laboratoire sont vacants dans les hôpitaux de Québec. Une situation qui met en jeu l’efficacité des soins dans certains secteurs névralgiques comme les urgences ou les blocs opératoires.

Les médecins Olivier Larochelle, Vincent Laroche et François Rousseau ont fait parvenir une lettre en ce sens à leur direction le 3 août dernier.

La première chose qu’il faut noter, c’est que le travail des technologistes médicaux est essentiel , lance d’entrée de jeu Dr Olivier Larochelle, hémato-oncologue au Centre hospitalier universitaire de Québec, au micro de Première heure, jeudi.

Travailleurs de l’ombre, ce sont les technologistes médicaux qui réalisent les nombreux tests – notamment sanguins, du foie ou des reins – requis quotidiennement dans les hôpitaux.

Le Dr Olivier Larochelle, hémato-oncologue au Centre hospitalier universitaire de Québec.

Si, de l’avis de Dr Larochelle, on en entend peu parler , la pénurie qui touche le secteur à travers la province laisse entrevoir des impacts francs sur les soins .

Ces gens-là doivent assurer un service 24 heures sur 24 , rappelle Dr Larochelle.

On sonne l’alarme parce que, sur le terrain, on voit qu’il va y avoir des impacts cliniques si on ne donne pas un sérieux coup de barre pour valoriser cette profession.

Si Dr Larochelle et son équipe de l’hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec ont su pallier le manque de technologistes en ajustant les horaires, les congés et les vacances d’été de tout un chacun pour dépanner, c’est clair que, lorsqu’on va avoir la reprise en septembre et qu’on va vouloir hausser la cadence, on n’a pas les outils pour répondre à ça .

Manque criant de technologistes au CHU de Québec. Durée de 8 minutes 3 secondes

À partir d’aujourd’hui, le ministère [de la Santé] est au courant de l’importante pénurie , laisse-t-il tomber. Il est au courant que c’est la pire année des dernières années et que c’est la moins pire des quatre prochaines.

Une situation « difficile », selon le CHU de Québec-Université Laval

Dans une missive envoyée par courriel jeudi matin à Radio-Canada, le CHU de Québec-Université Laval indique que la situation, qu’elle juge difficile , est préoccupante.

On comprend également qu'elle préoccupe nos équipes médicales , poursuit le courriel.

L’organisation attribue le manque de technologistes à une forte compétitivité des différents secteurs, à la diminution du nombre de diplômés dans cette profession et à la baisse des inscriptions au programme depuis les dernières années.

[L]'ensemble des acteurs clés (employés, médecins, gestionnaires, syndicat) travaillent ensemble et collaborent sur des avenues innovantes ayant pour objectif de maintenir l'accès et la qualité des soins aux patients et maintenir cette offre de service essentielle à notre mission régionale et suprarégionale.

Parmi les stratégies mises en place pour renverser la tendance, on indique notamment la valorisation du rôle des techniciens dans l'organisation et [l’]amélioration des conditions de travail par le développement de différentes offres d'aménagement du temps de travail .

On ajoute également que [p]lusieurs représentations sont réalisées auprès du ministère [de la Santé] et de l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec afin de travailler à l'amélioration de leurs conditions d'exercice .

L’automatisation, la clé?

Le courriel du CHU de Québec-Université Laval évoque aussi l’ [o]ptimisation, [la] réorganisation et [l’]automatisation de certaines analyses , une solution qui trouve écho chez Dr Olivier Larochelle.

Il faut automatiser ce qu’on peut automatiser , croit-il, prévenant toutefois que si on décide d’automatiser les choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain .

Il existe des technologies qui vont permettre de faciliter le travail de ces gens-là, faciliter les soins. Je pense que c’est essentiel d’en parler là.