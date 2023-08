Le propriétaire d’un véhicule électrique a dû abandonner son véhicule lors d’une escapade routière, à cause des problèmes de recharge. Dalbir Bala qui a une Ford F-150 Lightning Lariat 2023 partait de Winnipeg pour se rendre dans l'État du Wisconsin et à Chicago, aux États-Unis. Il a dû finir ce voyage à bord d’une voiture à essence de location.

Ce dernier a commencé ce voyage à bord de son véhicule électrique le 27 juillet dernier, en compagnie de sa femme et de ses trois enfants. Son véhicule était complètement chargé en partant.

Il avait planifié de s'arrêter en cours de route pour charger son véhicule aux bornes de recharge pour VE de niveau 3.

Il a cependant dû laisser son camion au Minnesota le mois dernier, car il n’a pas pu charger son véhicule à deux différentes bornes de recharge sur la route.

C’était franchement un cauchemar pour nous, déclare-t-il.

Dalbir Bala a acheté sa Ford Lighting en janvier dernier pour la somme de 115 000 $. Il a dépensé 16 000 $ de plus pour installer des bornes de recharge chez lui et à son lieu de travail.

L’autonomie du véhicule est de 515 kilomètres, selon l'agence américaine Environmental Protection Agency.

Dalbir Bal s'est d'abord arrêté à Fargo, à 350 km au sud de Winnipeg, où il a chargé son véhicule à 90 % pour la somme de 56 $.

À son deuxième arrêt à Albertville, à 30 km de Minneapolis, il raconte que la seule borne de recharge signalait une erreur de connexion. Personne n’avait répondu, quand il a essayé d'appeler le numéro d’aide.

Il s’est alors rendu à une autre borne de recharge à proximité, mais la borne ne fonctionnait pas non plus. Il lui restait seulement 15 km d’autonomie à ce stade, et sans aucun accès à une borne de recharge électrique rapide, il a dû abandonner son véhicule.

Il a donc dû faire remorquer son véhicule à un concessionnaire d’automobiles et a loué une Toyota pour se rendre à Chicago.

Un véhicule moins polluant

Dalbir Bala avait acheté ce véhicule pour utiliser de l’énergie verte et pour sauver entre 1000 $ et 1500 $ par mois.

Un véhicule électrique, la nouvelle technologie … ça m’a impressionné, partage-t-il. C’est pour ça que je l’ai acheté.

Je ne m’attendais pas à acheter une voiture à plus de 100 000 $, seulement pour la conduire en ville.

Il a récupéré son véhicule au retour de son voyage.

Il l’utilise maintenant seulement pour ses trajets quotidiens pour aller au travail, ce qui est 50 km dans chaque direction.

Le président de l'Association des véhicules électriques du Manitoba, James Hart, dit qu’il faut mettre en place plus de mesures autour de l'entretien et l’assistance technique des bornes de recharge.

J’ai entendu des histoires de personnes qui ont dû carrément appeler la compagnie de la borne de recharge seulement pour réinitialiser la machine , affirme-t-il.

Il aimerait aussi que plus de bornes de recharge soient ajoutées à celles présentes, dans le cas où une borne n’est pas fonctionnelle.

Avec les informations de Josh Crabb