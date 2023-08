Courir jusqu’à 160 km pour découvrir les splendeurs de la région

Raphaël Marchand a eu l’idée de créer un Ultra-Trail pour faire découvrir les paysages magnifiques du Bas-Saguenay aux coureurs du Québec et de l’extérieur. Ce projet deviendra réalité samedi.

En emménageant dans la région il y a trois ans, Raphaël Marchand a été émerveillé par les paysages qu’offrent Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay, trois villages du Bas-Saguenay. Mais avec cette découverte est venue une prise de conscience.

Je me suis rendu compte qu’il a beaucoup de monde à l’extérieur de la région qui ne connaît pas ce coin-ci , laisse-t-il tomber en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La Montagne Blanche, je considère que c’est une des plus belles randonnées, si ce n’est la plus belle au Québec. On dirait qu’on est pas capable d’avoir la notoriété d’autres places au Québec , ajoute-t-il.

Pour faire connaître la région, pourquoi ne pas mettre sur pied une course? s’est-il dit devant ce constat.

Si 80 % des sportifs inscrits à la première édition de l’Ultra-Trail du Fjord du Saguenay sont originaires de la région, cette dernière a tout de même réussi à attirer des gens de l’international. Raphaël Marchand s’en réjouit, se disant très très très content d’avoir réussi à attirer du monde de l’extérieur du Canada.

Il y a vraiment eu un petit engouement qui s’est créé autour de l’événement. On a été très surpris au début, mais plus qu’on avançait dans le projet, plus qu’on a compris qu’on avait de quoi de spécial entre les mains , confie le directeur de l’événement.

Plusieurs parcours

Les 12 et 13 août, cinq trajets seront proposés. Le plus exigeant demeure celui de 160 kilomètres, dont le point de départ est à Rivière-Éternité, samedi à 4h. Les amateurs de sports extrêmes fouleront ainsi les sentiers du Parc national du Fjord-du-Saguenay jour et nuit, durant un maximum de 38 heures. La course se terminera dimanche à 18h, à Petit-Saguenay.

On a installé un poste de ravitaillement complètement au bout du quai en dessous du belvédère. Les coureurs vont vraiment avoir une vue incroyable

Les autres distances proposées sont de 100, 50, 35 et 10 kilomètres. En tout, ce sont 550 personnes qui enfileront leurs chaussures de course ce week-end.

Même si de la pluie s’annonce, les organisateurs et les bénévoles croisent leurs doigts pour que les nuages soient absents, car la pluie complique leur travail comme la vie des coureurs, dont certains devront peut-être traverser la rivière Saint-Jean à l’aide d’une ligne de vie.