Un changement de culture dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en Alberta

De nouvelles données sur la main-d'œuvre montrent un regain d'intérêt des travailleurs pour le secteur de la restauration et de l'hébergement en Alberta, qui a vu 10 600 emplois trouver preneur en juillet.

Les chiffres de Statistique Canada analysés par l'établissement financier Alberta Central montrent qu'il s'agit de la plus forte augmentation parmi toutes les industries de la province au cours du mois dernier.

Karen Kho, propriétaire exploitante du service de traiteur Empire Provisions et du restaurant Lil' Empire Burger, à Calgary, voit ces statistiques comme un signe que les travailleurs reprennent confiance en l'avenir du secteur.

Elle se souvient d'avoir assisté à un exode massif des travailleurs de la restauration, lassés des fermetures et réouvertures fréquentes pendant le pic de la pandémie.

Nous constatons maintenant que les gens hésitent moins à postuler à des emplois du secteur , indique Karen Kho, qui siège également au conseil d'administration de l'Alberta Hospitality Association.

Malgré l’optimisme des récentes données, le problème est loin d'être résolu, en Alberta, où l'industrie est toujours aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre.

Selon Alberta Central, l'emploi dans le secteur de la restauration et de l'hébergement se situe toujours 10 % en dessous des niveaux enregistrés avant la crise sanitaire de COVID-19. La province inscrit aussi un taux inférieur à celui qui a été enregistré dans le reste du pays.

Un grand nombre de restaurants de la province manquent encore de personnel , confirme Ernie Tsu, président de l'Alberta Hospitality Association. Il souligne que les établissements dans le nord de l'Alberta et dans la vallée de la rivière Bow sont particulièrement affectés par cette situation.

Améliorer la culture et les conditions de travail

Afin de recruter du personnel et de le conserver, des employeurs redoublent leurs efforts pour améliorer les conditions de travail offertes.

Antonio Migliarese a, par exemple, instauré un régime d'avantages sociaux couvrant notamment des soins de santé pour ses employés aux restaurants D.O.P. et Pizzaface à Calgary l'an dernier.

Il affirme que cette initiative a beaucoup aidé à la stabilité et qu'il a remarqué que de plus en plus d'offres d'emploi dans l'industrie proposent également ce type d'avantages.

Je crois qu’il est presque nécessaire, aujourd’hui, d’offrir ce type davantage afin de conserver nos employés à long terme, car nous prenons soin de leur santé , remarque-t-il.

Karen Kho estime qu'un changement au niveau de la culture sur le lieu de travail devient également de plus en plus nécessaire aujourd'hui.

Comment devrait-elle changer? L’avis de la propriétaire exploitante est que la culture de l’industrie devrait privilégier davantage la santé mentale et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Nous en sommes à un point où, en tant que propriétaires d'établissements hôteliers et de restauration, nous devons vraiment être à l'écoute des demandes du marché, et le marché demande simplement à ce que [notre personnel] soit traité avec équité et respect , explique-t-elle.

Avec les informations de Paula Duhatschek