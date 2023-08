Place au 17e Festival de l’Innucadie

Le 17e Festival du conte et de la légende de l’Innucadie prend son envol ce jeudi soir dans la Municipalité de Natashquan et dans la communauté innue de Nutashkuan.

Cette année, le festival a pour thème Bestiaire innu et médecine traditionnelle .

À travers les contes et les légendes qui y circulent, le festival se veut un porte-voix pour la culture et les traditions innues et acadiennes. Innucadie est un mot créé par les organisateurs du festival en 2005, afin d’illustrer le voisinage entre les Innus et les Acadiens.

Plusieurs artistes et écrivains seront présents à l’événement dont Carolyne Jomphe, Javier Escamilla, Robert Trépanier et Marie-Josée Wapistan.

Le village de Natashquan et les sites aux alentours de la communauté innue de Nutashkuan font revivre ces quelques journées vécues en un pays imaginaire et solidaire nommé l’Innucadie , peut-on lire sur le site Internet du Festival.

Ouvrir en mode plein écran Célébrant les racines innues et acadiennes des habitants de la région, le Festival de l'Innucadie se veut un événement original qui marie les patrimoines autochtone et non-autochtone. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

De la musique, des contes, des films innus et des œuvres d’art seront notamment présentés aux festivaliers. Ces derniers seront également initiés à la médecine traditionnelle innue.

Publicité

Samedi à 9 h, des contes seront récités par Germaine Mesténapéo pour toute la famille sur le site des Galets de Natashquan.

L’événement doit se conclure dimanche à 15 h, quelques heures après la cérémonie de clôture.

Près de 1000 participants sont attendus lors de ce rassemblement, selon un communiqué de presse du Festival.