Des arbres auraient été coupés sans permis à Sherbrooke

À Sherbrooke, la coupe d'un petit boisé sur la rue Thibault fait réagir la conseillère du district d'Ascot Geneviève La Roche.

Sur son compte Facebook, la conseillère municipale a partagé une photo sur laquelle on peut voir un petit boisé, situé tout près de l'École Jean-XXIII, presque rasé à blanc.

J’ai été aussi choquée que vous de voir ce petit boisé disparaître sans avertissement , a-t-elle écrit.

Ce contenu audio n’est plus disponible.

Elle rappelle que pour couper un arbre, il est obligatoire d'obtenir un permis de la Ville, même si le terrain appartient à un promoteur privé. Aucun travail ne peut être réalisé tant qu'un permis n'a pas été délivré , a précisé Geneviève La Roche.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Avec sa publication, elle souhaite sensibiliser la population à la bonne façon de faire avant de couper des arbres.

Publicité

Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. On est vraiment déçus parce que oui, on a besoin de logements, mais on aurait pu travailler en amont avec le propriétaire pour préserver un maximum de boisé. Ce n'est pas un boisé qui a une haute valeur, mais, socialement, c'est un boisé qui avait son importance, juste à côté de l'école , a ajouté la conseillère municipale.

Cette dernière assure qu'un suivi a été fait auprès des inspecteurs.

Plus de détails à venir...