Des inondations à Gaspé forcent des fermetures de routes

La Ville de Gaspé a subi quelques inondations en raison des fortes pluies dans la région. Une portion de la route 197 dans le secteur de Rivière-au-Renard est fermée, forçant un détour par le parc national Forillon.

Selon la municipalité, Transports Québec a procédé à une fermeture de la route 197 et demande que les gens utilisent la route 132 en faisant le détour par la péninsule de Forillon. Les rues Gauthier et des Loisirs ont aussi été inondés et sont fermés.

La Ville de Gaspé rapporte aussi des dégâts sur la rue Noël où des résidences sont isolées, sans ordonnance d’évacuation pour le moment.

Du côté de Pointe-Navarre, des ruisseaux sont sortis de leur lit.

Une partie de la Montée de Pointe-Navarre, la route du détour, est fermée en raison d’un débordement. Des travaux d’urgence sont en cours.

On demande aux non-résidents de ne pas utiliser la route du détour entre Corte-Réal ou le pont Bouchard et le Garage Russel Langlais. La route 132 et la traverse sont ouvertes.

La Ville de Gaspé estime que la situation devrait se résorber dans les prochaines heures.

Impact pour le Festival musique du Bout du Monde

Toute cette pluie a aussi forcé le déplacement d’un spectacle du Festival du bout du Monde qui s’ouvre jeudi. Le spectacle de Lara Klaus prévu le jeudi 10 août à 17 h au sommet du Mont-Béchervaise a été déplacé à l'auditorium du Cégep de la Gaspésie et des Îles.