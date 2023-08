Le syndicat Unifor considère « sérieusement » cibler Ford dans ses négociations avec les trois géants de l’automobile. La présidente nationale du syndicat, Lana Payne, en a fait l’annonce jeudi en conférence de presse, à l’occasion du lancement des négociations avec Ford, Stellantis et General Motors.

Aucune décision finale n’a été prise , a précisé Lana Payne. La représentante syndicale a toutefois salué la transparence et la volonté de dialoguer de l’entreprise basée à Dearborn, au Michigan.

Historiquement, nous avons une bonne relation avec Ford.

La sélection d’une des trois entreprises du Detroit 3 — Ford, Stellantis et General Motors — au début des négociations est coutume. L’entente avec la première entreprise sert par la suite de modèle pour les deux autres conventions collectives. L’entreprise ciblée est habituellement annoncée lors de la longue fin de semaine de la fête du Travail.

Il y a une entente-cadre et les autres doivent se soumettre à cette entente-là , explique Louis Durand, professeur de gestion de l’Université Laurentienne. Ford avait d’ailleurs été ciblé lors des dernières négociations en 2020. Le choix de l’entreprise est une décision stratégique , a résumé Lana Payne.

Publicité

Contexte complexe

Des pourparlers complexes sont à prévoir entre le syndicat et les trois géants. Les discussions ont lieu dans un contexte d’une crise d’abordabilité historique et durant une transition vers les voitures électriques a déclaré Lana Payne dans un communiqué. Cette dernière demande aussi un meilleur régime de pension.

J’ai été claire avec les entreprises que les attentes des membres sont très élevées et pour de bonnes raisons : les profits sont en hausse, tout comme le coût de la vie , a lancé la présidente en conférence de presse, au terme d’une journée durant laquelle son équipe a rencontré Ford, Stellantis et General Motors dans l’ordre.

Après des années difficiles entre 2010 et 2020, les profits et revenus sont au rendez-vous pour Ford, General Motors et Stellantis plus récemment. Aux États-Unis, où le syndicat United Auto Workers négocie simultanément avec les trois entreprises, les équipes syndicales sont beaucoup plus agressives , note Louis Durand.

Ouvrir en mode plein écran Le professeur de gestion de l'Université Laurentienne Louis Durand pense que les demandes salariales des syndiqués canadiens ne sera pas aussi grande que celles de leurs voisins du sud. Photo : Radio-Canada

Durant les six premiers mois de l’année, Stellantis a des revenus nets de 150 milliards de dollars, près de 12 % de plus qu’à pareille date en 2022. Ford a quant à lui rapporté des revenus de 56 milliards $ lors du premier trimestre de 2023, soit une augmentation de 20 % par rapport au premier trimestre de 2022.

Le syndicat au sud de la frontière demande une meilleure redistribution des profits, explique le professeur Durand. Les membres américains du Detroit 3 demandent une augmentation de salaire de 40 %. Je ne pense pas qu’Unifor demande la même chose au Canada, mais on demande quand même une hausse substantielle des salaires », analyse Louis Durand.

Ouvrir en mode plein écran La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Photo : Radio-Canada

Lors de la conférence de presse, Lana Payne n’a pas chiffré ses demandes, si ce n’est que de confirmer que le syndicat demande des augmentations substantielles. Nous allons demander une augmentation de salaire que nos membres respecteront , a affirmé Dave Cassidy, représentant d’Unifor à Windsor.

Publicité

Des travailleurs syndiqués ont rejeté à deux reprises des ententes de principe signées par leur équipe de négociations au cours des dernières semaines, soit lors de la grève des débardeurs en Colombie-Britannique et lors de la grève d’Unifor dans les épiceries Metro du Grand Toronto.

Transition cruciale

Les investissements des constructeurs automobiles dans l’électrification des véhicules ont aussi atteint des niveaux records. Cette transition est au cœur des préoccupations du syndicat lors des négociations.

Nos membres sont enthousiastes par rapport à l’avenir de l’industrie automobile, mais il y a aussi de l'incertitude et de l’anxiété.

Plusieurs usines ontariennes seront réoutillées au cours des prochaines années pour la production de véhicules électriques. C’est le cas pour l’usine d’assemblage de Ford, à Oakville, en banlieue de Toronto, ainsi que deux usines de l’entreprise Stellantis, à Windsor et Brampton. Le syndicat veut s'assurer de protéger ses employés durant la transition, dit Lana Payne.

Plus de 18 000 travailleurs de l’automobile sont concernés par ces négociations. La majorité d'entre eux sont basés en Ontario, dans des usines à Windsor, Oshawa, Casselman et Brampton, entre autres. Les contrats existants prennent fin le 18 septembre à 23h59.

Avec les informations de La Presse canadienne