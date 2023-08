Les travailleurs en grève des 24 succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) affiliées au Syndicat canadien de la fonction publique réclament leurs soldes de vacances.

Après 14 mois de grève, ils soutiennent que l'employeur refuse de leur donner leur solde de vacances.

Selon le Syndicat, il s'agit d'un autre accro au Code du travail, après le recours à des briseurs de grève en mars dernier.

Le syndicat a donc déposé d'autres griefs.

Son président, David Clément, réclame la parité salariale avec les autres sociétés d'État pour ses membres.

C'est quand même notre but depuis 14 mois d'avoir une grille salariale comme les autres sociétés d'État, c'est tout ce qui nous manque. On a très hâte de voir un gouvernement qui prend moindrement ses responsabilités et qu'il nous accorde ça pour que l'on puisse mettre fin à ce conflit , explique-t-il.

Des grévistes de la succursale de Drummondville se disent pour leur part déçus par l'attitude de l'employeur et du gouvernement.

Ça serait le fun de pouvoir être respecté autant par le patronat que par le gouvernement. C'est eux qui ont décidé qu'on serait là, alors je ne comprends pas pourquoi on manque autant de respect , a commenté Léonie Desjardins.

J'aimerais que l'on puisse rentrer avec un salaire digne. On a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à atteindre les deux bouts , a ajouté Jacob Grauer.

Dans un courriel acheminé à Radio-Canada, la SQDC refuse de commenter les plus récents griefs puisqu'ils se retrouveront sous peu devant un arbitre.

La Société d'état réfute par ailleurs les allégations d'immobilisme du Syndicat et se dit prête à négocier.

Avec les informations de Jean-François Dumas