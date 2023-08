Dernière audience publique sur le site d’enfouissement de Chalk River

Une audience publique de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) se tient, jeudi, à partir de 9 h 30, afin d’étudier le plan du site d’enfouissement de déchets radioactifs de Chalk River.

L’audience de jeudi doit permettre à la Commission d’entendre les mémoires définitifs des Nation et communautés autochtones qui ont déjà fait des exposés oraux, ainsi que ceux des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LCN) qui ont déposé la demande de modification du site pour autoriser la construction d’une installation de gestion des déchets près de la surface.

En juin dernier, les Premières Nations algonquines ont rejeté ce plan, enjoignant au gouvernement fédéral d'abandonner son projet de dépotoir en surface sur le territoire algonquin non cédé situé à proximité de la rivière des Outaouais.

Selon une évaluation dirigée par les Autochtones, la proposition aura un impact sur la culture, la terre, l’eau et la faune.

Dernière audience avant la décision finale

L’évaluation environnementale pour ce projet a débuté en 2016. Il prévoit le stockage de déchets radioactifs de faible activité, comprenant des matériaux de construction, de la terre et de l’équipement qui ont été contaminés pendant les opérations, comme des couvre-chaussures et vêtements de protection, des chiffons, des vadrouilles, des équipements et des outils.

Si la demande des LCN est validée, la capacité totale du site atteindrait un million de mètres cubes, pour une durée de vie prévue d’au moins 50 ans.

Le projet comprend également une usine de traitement des eaux usées et des infrastructures de soutien, notamment des systèmes de sécurité pour surveiller les entrées et les sorties, des stations de nettoyage des roues des camions, de surveillance des véhicules et de pesée et des postes de travail et des vestiaires, des roulottes de chantier et des conteneurs maritimes ou des tentes pour l’entreposage des matériaux de construction.

Le site des Laboratoires de Chalk River est situé dans le comté de Renfrew, sur les berges de la rivière des Outaouais, à environ 200 kilomètres au nord-ouest d'Ottawa. Le site fait partie de la Corporation de la ville de Deep River.

La décision de la Commission et ses motifs de décision seront diffusés publiquement. Ils sont habituellement publiés dans les six semaines suivant la conclusion de l'audience.