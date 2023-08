Les routes du Cap-Breton connues pour leurs virages serrés et de fortes pentes sont maintenant parsemées de pylônes, de ravinements de gravier et de chaussée en ruine.

Steve Macdonald, directeur du ministère des Travaux publics pour Inverness North et le comté de Victoria, dit que 40 sites ont été durement touchés au Cap-Breton, y compris des portions de la piste cabot sur la montagne Cape Smokey où la pluie a vraiment miné le gravier.

Il explique que les dommages, qui coûteront environ 1,5 million $ à réparer, ont été causés par de fortes pluies, dont une tempête le 23 juillet qui a entraîné d'importantes inondations et plusieurs morts dans d'autres parties de la province.

Nous avons eu des situations où du gravier s'est déversé sur les surfaces pavées , dit-il. Certains des trous creusés par la pluie ont deux ou trois pieds de profondeur.

La plupart des dégâts se sont produits du côté sud de la montagne. Il y a trois ans, la province a dépensé 11 millions $ pour améliorer ce tronçon de route, élargir les accotements pavés et ajouter des gouttières en asphalte pour la pluie.

Deux semaines de réparation

Les travaux de réparation pour le tronçon de la route endommagé de la montagne débuteront lundi et devraient durer deux semaines.

Steve Macdonald recommande aux conducteurs d' être prudents lorsqu'ils voyagent dans la région.

Le superviseur a parcouru et évalué les zones, et je n'ai reçu aucun rapport de dommages majeurs , dit-il.

Mais Cape Smokey, comme beaucoup de gens le savent, est une pente raide avec beaucoup de zones sinueuses, donc quand vous voyez des panneaux de construction ou des ouvriers, soyez prudents.

Des dommages ont également été signalés à plusieurs ponceaux et ponts dans la région de Baddeck, y compris un pont qui a dû être fermé près du sentier de randonnée des chutes Uisge Ban.

Steve Macdonald indique que les plus grands facteurs contribuant aux dommages aux routes dans la région sont les conditions météorologiques plus humides et les tempêtes plus violentes telles que la tempête post-tropicale Fiona.

Il assure que la perspective de précipitations extrêmes est désormais prise en compte lors de la conception des améliorations routières.