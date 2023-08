Symptômes neurologiques : le fédéral va réexaminer des dossiers de patients du N.-B.

L’Agence de la santé publique du Canada va envoyer deux épidémiologistes au Nouveau-Brunswick en septembre pour appuyer la santé publique provinciale, qui en a fait la demande.

Cette annonce survient quelques mois après qu’un neurologue, le Dr Alier Marrero, eut envoyé une lettre à ces deux organismes en janvier. Il disait constater une hausse du nombre de patients souffrant de symptômes neurologiques. Certains d’entre eux, selon lui, étaient aux étapes avancées de la détérioration clinique.

L’Agence précise que ses deux épidémiologistes vont travailler sous la supervision de la santé publique provinciale pendant trois jours, notamment pour réexaminer les dossiers des patients documentés jusqu’à présent.

Selon l’Agence, l’examen des dossiers va éclairer les prochaines étapes pour la santé publique provinciale.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à une demande d’explication sur les raisons pour lesquelles la santé publique a demandé l’aide de l’Agence.

Le Nouveau-Brunswick a conclu son enquête en 2022

La décision de faire appel à des experts de l’Agence est un revirement pour le Nouveau-Brunswick. Ce dernier a mis fin en 2022 à son enquête sur un groupe de 48 patients qui présentaient des symptômes neurologiques.

Un comité de surveillance assemblé par le gouvernement avait conclu qu’il n’existait aucune maladie mystérieuse et que ces patients, dans la majorité des cas, auraient dû recevoir un diagnostic différent.

Le Dr Alier Marrero

Le comité avait mis en doute le travail du Dr Marrero parce que ce dernier n'aurait pas demandé l'avis d'autres experts.

Alier Marrero est devenu un ardent défenseur de ces patients.

Le Dr Alier Marrero réclamait plus de tests

Dans sa lettre en janvier, il assure aux autorités de la santé publique que le nombre de cas a augmenté à 147. Selon lui, certains sont seulement âgés de 17 ans.

Il explique dans sa lettre que certains patients souffrent de maladies neurodégénératives très avancées, dont la démence, un syndrome de douleur intense, une atrophie musculaire et cérébrale, etc. Certains d’entre eux arrivaient en fin de vie, selon lui.

De l'épandage de glyphosate au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives)

Le Dr Marrero ajoute que les échantillons de sang de certains patients contiennent des taux élevés de composés provenant d’herbicides, par exemple le glyphosate. Il estime aussi qu’il faut aussi faire plus de tests avant d’écarter les toxines environnementales, comme celles provenant des algues bleues.

Je crois qu'il est urgent d'agir rapidement et d'utiliser tous les moyens nécessaires pour enquêter et trouver la cause profonde , souligne-t-il.