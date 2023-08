Une douzaine de nouveaux restaurants torontois ont été ajoutés au Guide Michelin de Toronto mercredi. Les restaurateurs apprendront lors d’une cérémonie au mois de septembre si leur cuisine est digne d’une étoile Michelin ou la distinction Bib gourmand.

Les 12 restaurants ajoutés au guide proposent une constellation de mets, de la Méditerranée à l’Asie. Le groupe comprend le restaurant Alder, du chef Patrick Kriss. Ce dernier est aussi fondateur du restaurant Also, qui a obtenu une étoile Michelin l’année dernière.

Le travail du chef David Schwartz est salué deux fois plutôt qu'une, pour ses restaurants Sunnys Chinese ainsi que Mimi Chinese.

Le Guide Michelin reconnaît aussi le travail des cantines BB's et White Lily Diner. La première, dans le quartier Parkdale, sert un brunch aux saveurs philippines. La seconde, plus haut de gamme, fume son propre bacon et embouteille sa propre sauce épicée.

Les restaurants ajoutés au Guide Michelin

Alder (Méditerranéen)

BB’s (Philippin)

FK (Contemporain)

Kappo Sato (Japonais)

Kiin (Thaïlandais)

Mimi Chinese (Chinois)

(Chinois) Parquet (Français)

Sunnys Chinese (Chinois)

(Chinois) Tiflisi (Asie centrale)

Vela (Nord-américain)

White Lily Diner (Créative)

(Créative) The Wood Owl (Contemporain)

L’après-coup du Guide Michelin à Toronto.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Y a pas deux matins pareils. L’après-coup du Guide Michelin à Toronto ÉMISSION ICI PREMIÈRE Y a pas deux matins pareils Écouter l’audio (L’après-coup du Guide Michelin à Toronto. 10 minutes 20 secondes) Durée de 10 minutes 20 secondes 10:20

Les Guides Michelin ont annoncé en 2022 qu’ils feraient leur arrivée à Toronto. La Ville Reine est devenue la première ville canadienne à avoir un tel répertoire. En septembre de la même année, 13 restaurants torontois ont obtenu une étoile. Seul un d’entre eux, Sushi Masaki Saito, en a reçu deux.