Plusieurs vols annulés entre Vancouver et Hawaï, à cause des incendies à Maui

Plusieurs vols de Vancouver à Maui ont été annulés mercredi, au moment où des incendies ravagent cette île de l’archipel d'Hawaï, causant la mort de six personnes et forçant l’évacuation de résidents et de touristes.

Un porte-parole de WestJet a confirmé que deux vols de l’Aéroport international de Vancouver à Kahului, WS1852 et WS1853, ont été supprimés mercredi. Ces vols sont reportés au vendredi 11 août.

La compagnie aérienne dit travailler à aviser ses passagers de ces changements.

WestJet a également publié un avis de voyage pour les vols vers cette destination hawaiienne. Des directives de modification et d'annulation de voyage plus flexibles ont été annoncées pour les passagers en direction de Kahului entre le 9 août et le 11 août 2023.

Air Canada, de son côté, a annulé son vol de mardi soir entre Vancouver et Maui à cause de l’incendie qui empêche l’accès à l’aéroport.