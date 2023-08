Les Jeux autochtones de l’Alberta s’ouvrent à Edmonton

Près de 5000 jeunes athlètes venus de toutes les régions de la province et d’ailleurs se sont inscrits pour participer aux Jeux autochtones de l'Alberta, qui ont commencé mercredi à Edmonton et qui se poursuivent jusqu’au 19 août.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu au Centre Edmonton Expo. Elle a été marquée par une entrée en fanfare de tous les athlètes portant des drapeaux et des bannières, un peu à la manière des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques, souligne Jacob Hendy, directeur général de l’événement.

Selon lui, il s'agit des plus grands jeux multisports autochtones organisés chaque été au Canada. Les premiers Jeux, organisés en 2011 à Edmonton, avaient enregistré 300 jeunes participants.

L’événement comprend des jeux traditionnels et deux pow-wow, ainsi que des activités éducatives et des rencontres culturelles. Cette année, 450 équipes s'affrontent dans 18 sports, dont deux qui ont été nouvellement ajoutés aux Jeux, soit la planche à roulettes et le football drapeau.

Jacob Hendy estime à 20 000 le nombre de personnes qui sont attendues aux Jeux, en provenance notamment des États-Unis et d'autres provinces du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Jacob Hendy, le directeur général des Jeux autohtones de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Nishat Chowdhury/CBC

Des participants venus d'autres provinces

Bien que 92 % des athlètes soient originaires de l'Alberta, les jeux sont ouverts à tous les jeunes autochtones, de sorte que des équipes et des athlètes de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec participeront aux Jeux.

Publicité

Jolene Potts, de la Première Nation Montana, à environ 90 kilomètres au sud d'Edmonton, est impatiente de voir ses jumeaux de 15 ans, Westin et Avie, participer aux compétitions de basketball et de volleyball.

Lorsque je suis dans les tribunes pour regarder mes jumeaux jouer, je suis pratiquement l'un des parents les plus bruyants, juste pour que mes jumeaux m'entendent et qu'ils sachent que je suis là , dit-elle.

Outre l’aspect sportif, Mme Potts note que ce rendez-vous annuel des jeunes Autochtones donne à ses enfants l'occasion de rencontrer des jeunes d'autres communautés autochtones : C'est ce qui fait que c'est si amusant de participer.

Ouvrir en mode plein écran Les jumeaux Westin et Avie Potts, de la Nation Montana, participeront aux compétitions de basketball et de volley-ball. Photo : Fournie par Jolene Potts

« Un moyen de guérison »

Le directeur général Jacob Hendy souligne que les Jeux constituent une excellente façon de nouer des liens et de se faire des amis. Ils sont aussi, dit-il, un moyen de guérison, surtout pour toutes les personnes qui continuent de subir des traumatismes liés notamment aux pensionnats pour Autochtones, au racisme systémique et à la stérilisation forcée.

Par ailleurs, pour la première fois dans l'histoire des Jeux autochtones de l’Alberta, des espaces sont réservés à des artisans et des vendeurs autochtones, indique Jacob Hendy. Il y aura aussi des feux d'artifice.

Avec les informations de Nishat Chowdhury