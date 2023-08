Le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balles à la fin d'un rassemblement électoral mercredi soir à Quito, a annoncé le président équatorien Guillermo Lasso.

Il a été tué alors qu'il sortait d'une salle omnisports dans le nord de la capitale, après un rassemblement de campagne.

Le parquet a fait état de neuf blessés, dont une candidate à l'Assemblée, et deux policiers , en plus de la mort de l'un des assaillants, abattu par la sécurité.

M. Villavicencio, un centriste de 59 ans, journaliste de profession, était l'un des huit candidats au premier tour de la présidentielle prévue le 20 août. Il briguait la présidence de son pays pour la première fois.

Correction Une version précédente de cet article affirmait à tort que Fernando Villavicencio était deuxième dans les intentions de vote. Or, les sondages le plaçaient plutôt en milieu de peloton.

Les autorités ont déclaré l'état d'urgence pour 60 jours, mais le premier tour se tiendra à la date programmée, a indiqué la responsable du Conseil national électoral, Diana Atamaint.

La date des élections prévues le 20 août reste inchangée, conformément au mandat constitutionnel légal , a affirmé Mme Atamaint, dans d'une déclaration commune avec le président Guillermo Lasso diffusée sur YouTube.

Le président a également décrété trois jours de deuil national pour honorer la mémoire d'un patriote .

La semaine précédente, M. Villavicencio avait fait état de menaces contre lui et son équipe de campagne, prétendument adressées par le chef d'une bande criminelle liée au narcotrafic actuellement en prison. Nous avons organisé les réunions en général dans des sites fermés, précisément en raison du danger que courait le candidat, a confié à la presse son ami Carlos Figueroa. Dans les 30 secondes après qu'il a passé la porte, les tirs ont commencé, il y a eu beaucoup de tirs , a-t-il raconté, évoquant une embuscade .

Le parti de Fernando Villavicencio, Movimiento Construye, a indiqué sur X que des hommes armés avaient attaqué ses locaux à Quito lors d'un incident distinct. Le parti a indiqué avoir tenu des discussions sur une possible suspension de la campagne de Fernando Villavicencio en raison de la violence politique.

En première ligne de la lutte anticorruption, M. Villavicencio avait dénoncé des irrégularités dans des contrats publics quelques jours avant d'être assassiné en pleine campagne électorale. Entre autres propositions de campagne, il souhaitait la construction d'une prison de sécurité maximale dans l'Amazonie.

Mon gouvernement sera un gouvernement à la main ferme contre la violence, mais nous nous attaquerons principalement au chômage , promettait-il récemment devant la presse.

Malgré les nouvelles menaces, nous continuerons de lutter pour les braves gens de notre Équateur , avait alors écrit l'ex-député sur X, nouveau nom du réseau social Twitter, précisant avoir reçu une menace gravissime d' alias Fito , leader de la bande Los Choneros .

Je suis indigné et choqué par l'assassinat du candidat à la présidence Fernando Villavicencio. Je vous assure que ce crime ne restera pas impuni.

Le crime organisé est allé très loin, mais tout le poids de la loi s'abattra sur lui , a-t-il lancé. C'est un crime politique qui revêt un caractère terroriste et nous n'avons aucun doute que ce meurtre est une tentative de saboter le processus électoral , a-t-il ajouté.

M. Lasso a convoqué en urgence dans la soirée une réunion des hauts responsables de la sécurité et d'institutions publiques telles que la Cour nationale de justice ( CNJ ), plus haute juridiction du pays.

Je suis vraiment blessé et très préoccupé pour l'Équateur , a exprimé le président de la CNJ , Ivan Saquicela.

Ces dernières années, l'Équateur connaît une vague de violence liée au trafic de drogue qui, en plein processus électoral, a déjà entraîné la mort d'un maire et d'un candidat au Parlement.

Mme Atamaint avait en outre indiqué mercredi que plusieurs membres de cette autorité chargée de superviser le scrutin avaient reçu des menaces de mort.

En amont des élections locales de février, deux candidats au poste de maire avaient été tués.

Hausse vertigineuse des assassinats

Le nombre d'homicides pour 100 000 habitants s'est établi à 25 en 2022 dans le pays, presque le double par rapport à 2021.

Le principal journal local, El Universo, a affirmé que M. Villavicencio avait été assassiné selon la méthode des sicarios (tueurs à gages), avec trois balles dans la tête .

Le médecin Carlos Figueroa, un ami de la victime présent sur les lieux au moment de l'assassinat, a mentionné à la presse qu'il avait entendu une trentaine de coups de feu.

Ils lui ont tendu une embuscade à l'extérieur de la salle où il tenait son rassemblement, a expliqué M. Figueroa. Certains (des témoins) ont cru à des feux d'artifice.

La police a fait sauter un engin explosif qui avait été posé dans la zone de l'attentat, a dit Alain Luna, responsable des investigations des forces de sécurité.

Le gouvernement de Guillermo Lasso a attribué la montée de violences en Équateur aux luttes intestines entre criminels pour le contrôle des routes utilisées pour le trafic de drogue, notamment par les cartels mexicains et la mafia albanaise.

Ouvrir en mode plein écran Des policiers enquêtent aux abords du lieu de rassemblement politique où le candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio a été tué. Photo : Reuters / Karen Toro

Lutte contre la corruption

Quand il était le président de la commission responsable de la Fiscalité à l'Assemblée dissoute par M. Lasso en mai, Fernando Villavicencio dénonçait régulièrement des cas de corruption, comme il en avait l'habitude au cours de sa carrière de journaliste. Il s'était engagé à limiter l'évasion fiscale.

Surnommé Don Villa par ses partisans, il était parvenu à obtenir un siège de député à l'Assemblée et le poste de président de la Commission à la Fiscalité. Il a ainsi contribué à pousser dans ses retranchements le président Lasso, menacé de destitution par le Parlement – finalement dissous – pour une affaire de corruption présumée.

Il a notamment contribué, dans une enquête journalistique, à mettre au jour un vaste réseau de corruption impliquant l'ex-président Rafael Correa (2007-2017) qui a été condamné par contumace à huit ans de prison. M. Correa est réfugié en Belgique.

Après la mort de M. Villavicencio, Luisa Gonzalez, le leader indigène de gauche Yaku Perez, l'ancien vice-président de droite Otto Sonnenholzner et Jan Topic (droite) ont annoncé la suspension de leur campagne.

Le décès de M. Villavicencio ne devrait pas entraîner le report de l'élection, a affirmé le constitutionnaliste Ismael Quintana sur X, expliquant qu' il appartient à l'organisation politique de le remplacer par un autre candidat .

La police a arrêté six personnes lors de descentes dans un quartier du sud de Quito et un village voisin. Le corps de Fernando Villavivencio se trouve, quant à lui, au département de médecine légale de la police et une autopsie va être réalisée.

Un acte de violence « odieux »

Plusieurs pays et organisations dont les États-Unis, l'Espagne, le Chili et la mission des observateurs de l'Organisation des États Américains ont condamné l'assassinat.

Le Haut-Commissaire de l' ONU aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé un meurtre épouvantable , voyant dans la violence contre les responsables politiques une menace sérieuse pour le processus électoral et la capacité du peuple à exprimer sa volonté démocratique .

La Maison-Blanche et l’Union européenne ont fermement condamné jeudi l'assassinat de Fernando Villavicencio. C'est un acte de violence odieux et une atteinte à la démocratie équatorienne , a dénoncé le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan sur X, anciennement Twitter.

L'Union européenne a dénoncé jeudi un crime odieux et une attaque contre la démocratie .

Il faut que tous les candidats aux élections bénéficient de mesures de protection rigoureuses afin de garantir un processus électoral libre et démocratique.

Les auteurs et organisateurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice , a insisté M. Borrell, exprimant la solidarité de l' UE et rappelant la coopération apportée par les Européens à l'Équateur dans sa lutte contre la violence liée à la criminalité organisée.