La Ville de Toronto peine à atteindre l’objectif de la stratégie Vision Zéro, déplorent des militants et des experts. La stratégie, qui vise à éliminer toutes les blessures sérieuses et collisions mortelles sur les routes, a été adoptée en 2016 par la Municipalité.

Jusqu’à maintenant cette année, 25 personnes sont décédées sur les routes, d’après les données de la Municipalité. Cela inclut 15 piétons, six automobilistes, trois motocyclistes et un cycliste.

La majorité des décès de piétons surviennent sur les longues et larges routes en ligne droite. Ces voies nécessitent des changements importants à leur design, mais cela n’a pas eu lieu , affirme Jess Spieker, porte-parole de l’organisme Friends and Families for Safe Streets.

Ouvrir en mode plein écran La porte-parole de l'organisme Friends and Families for Safe Streets, Jess Spieker, réclame plus de changements à la voirie. Photo : Radio-Canada / Michael Cole

En 2015, la militante a été happée par un automobiliste alors qu’elle pédalait sur la rue Bathurst. Depuis ce temps, Jess Spieker a des douleurs chroniques et des lésions au cerveau. On ne peut se fier aux automobilistes, dit-elle. Selon la militante, la solution est dans l’urbanisme.

Volonté politique

Matti Siemiatycki, directeur de l'Institut d'infrastructure à l'Université de Toronto, estime que la Ville pourrait réduire les collisions en ajoutant des pistes cyclables ou des trottoirs dans des quartiers dépendants de la voiture comme Etobicoke ou Scarborough.

Environ 70 % des résidents d'Etobicoke utilisent la voiture pour se déplacer, contre 32 % pour les résidents du centre-ville de Toronto, d'après un sondage réalisé en 2011 par le groupe Transportation Tomorrow.

Encore faut-il obtenir l’aval du politique avant d’apprendre des travaux de voirie. Le directeur par intérim de la Vision Zéro, Mateen Mahboubi, affirme que les Torontois ont davantage d’appétit pour les pistes cyclables. Mais il faudra attendre avant d’obtenir la volonté politique pour faire des changements importants , dit-il.

L’élection d’une mairesse cycliste pourrait toutefois accélérer l’amélioration des voies routières, estiment experts et militants.

Nous pouvons être ambitieux et vraiment tenter de passer à la prochaine étape et atteindre le zéro , explique le professeur Siemiatycki. Nous avons les ressources. Maintenant, espérons que nous avons la volonté politique , conclut Jess Spieker.

Avec les informations de CBC