C’est un peu la guerre

Alors que la Colombie-Britannique traverse une saison de feux de forêt la plus intense de son histoire, le service des incendies provincial dit tenir bon, malgré le métier demandant et le deuil qui frappe l'organisation.

En 21 années passées à BC Wildfire, Cliff Chapman n’a jamais ressenti autant de poids que celui qui pèse sur les équipes cette saison.

L’été est long et le travail est constant, mais surtout, deux jeunes pompiers ont perdu la vie : Devyn Gale, 19 ans, et Zak Muise, 25 ans, un Ontarien venu pour prêter main-forte dans le nord de la province.

La vérité, c’est que c’est lourd.

Ces pertes tragiques, nous n’avons pas eu l’habitude d’en voir cette dernière décennie ou ces deux dernières. Ce n’est pas quelque chose que l’on veut voir en allant vers l’avant. [...] Il y a beaucoup de chagrin au sein de l’organisation et au-delà , a-t-il partagé jeudi dernier, en conférence de presse.

Cela fait mal à tout le monde , renchérit Benjamin Bouchut, superviseur d’une équipe spécialisée de parachutistes de BC Wildfire, basé à Fort St John, souvent les premiers déployés sur les feux.

Ouvrir en mode plein écran Benjamin Bouchut a témoigné par visioconférence depuis sa voiture, à Fort St John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

On a sûrement été très chanceux, jusqu’à maintenant, de ne pas trop voir ce type d’incidents [dans l’organisation]. Mais le risque est toujours le même, avec un niveau d’exposition qui est très haut, parce qu’on passe énormément de temps dans la forêt.

C’est des dangers qui sont là tout le temps. À partir du moment où l'on met le pied dans une forêt, un hélicoptère, un avion ou dans quoi que ce soit, le risque est là.

Ouvrir en mode plein écran Quelque 400 feux de forêt sont actifs en Colombie-Britannique. Photo : Fournie par Owen Rose

Les équipes sont fatiguées

La saison des feux de forêt a commencé particulièrement tôt en 2023 en Colombie-Britannique. Déjà à la mi-juillet, la province battait son record historique de terres brûlées en un été.

Bien que chaque saison soit différente, Benjamin Bouchut confirme que celle-ci est la pire en matière d’activités constantes de feux de forêt, en huit ans passés au sein de l'organisation.

Les équipes n’ont pas arrêté, elles vont de feu en feu depuis la fin avril , témoigne Benjamin Bouchut.

On a eu des renforts des États-Unis pendant plus d’un mois. Normalement on ne travaille qu’à 40 smokejumpers [parachutistes], et là on était une centaine. Pourtant, on n’arrivait pas à tenir le rythme.

Ouvrir en mode plein écran Des pompiers mexicains luttent contre les feux de forêt en Colombie-Britannique. Photo : BC Wildfire Service/Twitter

Même son de cloche du côté de Matt MacDonald, prévisionniste en chef de BC Wildfire : Ce n’est pas facile, l’esprit est assez bas ces jours-ci. Les équipes sont fatiguées.

Heureusement, on a pu faire venir des équipes d’ailleurs , dit-il.

Mais même avec toute cette aide, on a encore 400 feux à travers la province. Plus de la moitié demeure non maîtrisée. C’est un peu décourageant. On a hâte que la saison s'achève.

C’est un peu la guerre

Malgré les dangers du métier et les longues périodes de déploiement, Benjamin Bouchut reste passionné par son métier. Je suis un père de famille avec trois petits enfants aussi et c’est difficile de marier cette passion avec une vie de famille, [...] mais il faut de la passion , dit-il.

De nombreuses ressources sont disponibles tant du côté de l’organisation que du syndicat qui les représente, pour les accompagner dans des moments difficiles. Mais encore faudrait-il avoir le temps de les solliciter, selon lui, vu la réalité du métier.

On est dans un milieu de sapeur-pompier, avec des gens qui sont des guerriers et qui veulent continuer.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes tentent de limiter la croissance de l'incendie de Boundary Lake, à la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta. Photo : Adam Buchanan/BC Wildfire Service

Je suis très fier de nos équipes. La charge de travail accompli jusqu’à maintenant demande énormément de persévérance et de résistance. C’est un type de travail, c’est un peu la guerre, quoi , dit-il, en expliquant que les équipes sont exposées, ont peu de temps de repos, et doivent faire preuve de courage permanent.

Le métier de pompier garde toujours énormément de valeur, c’est pour ça que je le fais encore, malgré les sacrifices.

Avec des informations de Wildinette Paul