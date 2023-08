La Ville de Sept-Îles met fin prématurément à la collecte hebdomadaire des bacs verts, en raison de retards récurrents de service cet été. À compter de lundi, les déchets et les matières recyclables seront ramassés en alternance et aux deux semaines, à commencer par les bacs bleus.

Depuis la fin du mois de juin, les retards s’accumulent quant à la collecte des ordures domestiques et commerciales. La Municipalité a enjoint dimanche ses citoyens à laisser leurs bacs en bordure de rue, car elle ne parvient plus à prévoir le passage des bennes.

Le Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), qui coordonne la collecte via sa société Innu Construction, s’affaire cette semaine à ramasser en priorité les bacs verts qui devaient être vidés la semaine dernière.

Au moment d’écrire ces lignes, ITUM n’a pas encore commenté l’abandon de la collecte hebdomadaire des déchets.

La Ville demande aux citoyens de laisser leurs bacs bleus à la rue en raison du retard dans la collecte. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Problèmes de main-d’œuvre et d’équipements

Le directeur des travaux publics à la Ville de Sept-Îles, Michel Tardif, parle d’un double essoufflement pour expliquer cette situation.

Alors que le service de collecte compte habituellement sur sept opérateurs de bennes, seulement trois sont actuellement en poste. On veut tout faire à peu près dans une semaine, mais on n’y arrive pas en ramassant deux collectes. On essouffle tout le monde , souligne Michel Tardif.

Les journées n’arrêtent pas , mentionne un employé d’Innu Construction. Ce sont des grosses journées qu’on fait. Moi je suis tout seul à faire les vidanges. Je travaille en double , ajoute-t-il.

Les commerces sont aussi affectés par les retards de collecte. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

En plus d’un effectif réduit d’opérateurs, le service de collecte doit aussi composer avec une flotte de camions qui présentent des signes de fatigue. Les véhicules, tous acquis en 2015, connaissent des bris mécaniques en même temps, selon Michel Tardif.

La machinerie est beaucoup sollicitée par la double cueillette [collecte simultanée des bacs verts et bleus]. Les camions travaillent plus longtemps. On n’est pas capable de sortir ces camions-là pour aller faire un entretien préventif dessus , explique le directeur des travaux publics.

Il espère que le retour à la collecte en alternance permettra d’effectuer les réparations nécessaires sur les bennes, tout en offrant aux employés un rythme de travail plus soutenable.

L’entente de sept ans entre la Ville de Sept-Îles et ITUM pour la collecte des déchets est en vigueur jusqu’à la fin de l’année. C’est le deuxième partenariat consécutif en 14 ans entre les deux gouvernements.