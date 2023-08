Un camp de perfectionnement pour jeunes patineurs avec des athlètes olympiques

Le patinage de vitesse sur courte piste est à l'honneur au Centre Georges-Vézina cette semaine alors que 83 jeunes patineurs de partout au pays participent à un camp de perfectionnement organisé par Nagano Skate.

Ceux-ci ont la chance de développer leurs compétences en compagnie d’athlètes qui ont pris part aux Jeux olympiques, comme Samuel Girard et Kasandra Bradette, ou de membres de l’équipe nationale, comme Florence Brunelle.

Pour la seconde année d'affilée, l’amphithéâtre saguenéen accueille l'événement organisé par Nagano Skate, qui est également un fabricant québécois d'équipement de patinage de vitesse. Pendant toute la semaine, les jeunes de 7 à 17 ans ont la chance de participer à diverses activités pour améliorer leurs habiletés.

[Le but c’est] d'amener les jeunes à progresser au maximum pendant une semaine. C'est assez concentré. On fait deux entraînements sur glace par jour et deux entraînements hors glace. On a aussi toujours une conférence où les anciens patineurs et les patineurs actifs peuvent partager leur expérience. C'est très inspirant pour les jeunes , a souligné Francois Drolet, président-directeur général de Nagano Skate.

Les jeunes athlètes sont d'ailleurs très bien pris en charge étant donné que ce sont des athlètes olympiques qui supervisent la plupart des entraînements. Leur objectif est d'aider les jeunes à se développer tout en leur transmettant leur amour pour le sport.

Peu importe dans quelle circonstance que tu es, c'est d'avoir du plaisir et de trouver un équilibre là-dedans. Quand tu es sur la glace, tu t'appliques, pour les exercices, tu t'appliques. En dehors de ça, tu es là pour t'amuser , a exposé la Félicinoise Kasandra Bradette, qui a participé aux Jeux de 2018 à PyeongChang.

Nagano est probablement un des seuls camps qui se fait au Québec et même en Ontario. [...] On veut s'améliorer, se perfectionner. Je pense que c'est aussi le premier retour sur glace de plusieurs patineurs , a poursuivi Samuel Girard, gagnant de deux médailles en Corée du Sud.

Je fais moi-même du patinage de vitesse sur l'équipe nationale. Donc c'est sûr que c'est un sport que j'aime beaucoup. Quand j'arrive dans les camps, j'essaie de transmettre ce plaisir-là aux jeunes , a mentionné Florence Brunelle qui fait partie de l’équipe nationale senior depuis l’âge de 17 ans.

Un engouement renouvelé

Le camp accueille plus de jeunes que l'an dernier. L'Association régionale de patinage de vitesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est pas surprise par cet engouement.

On connaît vraiment un bon succès parce que l'année passée on avait 50 patineurs et cette année on n'est pas loin de 90. On a connu au cours de la dernière année une augmentation assez intéressante parce qu'on est passé de 250 à 400 patineurs aux Comètes de Chicoutimi. Les autres clubs aussi ont augmenté d'environ 20 % leur effectif , a chiffré le président de l’association, Christian Simard.

L’événement devrait être de retour l'an prochain sur la glace de dimension olympique de Saguenay.

