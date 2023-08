Le 100e anniversaire d’Alys Robi souligné aux Rendez-vous d’histoire de Québec

Les 6e Rendez-vous d’histoire de Québec (RDVQ) attendent les férus d’histoire et les curieux à Québec. Parmi la quarantaine d’activités et de conférences prévues à la programmation, la journée du 12 août sera consacrée à l’héritage et la carrière de la chanteuse Alys Robi.

Première star internationale du Québec, Alys Robi aurait soufflé cette année sa 100e bougie. Son parcours fascinant, marqué par ses chansons Tico-Tico, Besame mucho et Je te tiens sur mon cœur, sera mis en valeur dans la conférence Alys Robi : documenter un parcours exceptionnel, animée par Chantal Ringuet.

Elle était parmi ceux qui ont ouvert la voie à toute une génération d’auteurs, de compositeurs et d'interprètes , soutient l’autrice et chercheuse.

L'autrice et chercheuse Chantal Ringuet Photo : Gracieuseté de Chantal Ringuet

Originaire de Québec, Alys Robi a atteint très jeune la célébrité, notamment par ses talents de chanteuse trilingue, d’animatrice à la radio et d’actrice. Sa carrière connaîtra une fin abrupte à la suite d’un accident d’auto, alors qu’elle conduisait en direction de Las Vegas. Elle est d’abord hospitalisée huit semaines à Los Angeles pour une commotion cérébrale, puis internée, avec l’approbation de son père lorsqu’elle séjournera durant cinq ans à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (autrefois l'hôpital Saint-Michel-Archange).

Il y a eu beaucoup de clichés, d’idées reçues qu’on véhiculait à son égard. À l’heure actuelle, avec les documents fiables qu’on a à son sujet, c’est important de poser un nouveau regard sur cette femme , ajoute la conférencière.

En plus de ses succès artistiques, Chantal Ringuet souhaite mettre en lumière d’autres bons coups d’Alys Robi, dont sa lutte pour les droits des personnes qui ont connu l’internement psychiatrique ou encore son appui à la communauté gaie.

Elle incarne des valeurs qui nous sont importantes en 2023, c’est-à-dire l’ouverture sur la diversité, son féminisme, son caractère très pionnière. C’est une femme artiste qui, dans ce milieu très difficile, a toujours décidé de poursuivre ses ambitions malgré les obstacles.

Rendre hommage à une pionnière

Quand j’ai constaté que l’anniversaire d’Alys Robi était en train de passer sous le radar, je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose ici, aux Rendez-vous d’histoire de Québec , raconte Catherine Ferland, historienne et directrice générale des Rendez-vous d’histoire de Québec.

Le Moulin à images, spectacle de son et lumière de Robert Lepage, dévoilé le 20 juin 2008, présentait, entre autres, la chanteuse originaire de Québec. Photo : Radio-Canada / Reportage de l'émission 400 fois Québec du 21 juin 2008

Mme Ferland se donne d’ailleurs la mission de valoriser les figures et les réalisations féminines dans l'histoire québécoise qui sont encore méconnues.

Comme historienne, comme femme et comme Québécoise, j’essaie de réhabiliter cette histoire-là. On représente quand même 50 % de la population [...], mais moins de 10 % des commémorations sont consacrées à des femmes. Pour moi, ce n’est pas normal.

Ainsi, en plus de la conférence de Chantal Ringuet, il y aura une table ronde sur les carrières artistiques féminines au 20e siècle ainsi que le spectacle multidisciplinaire Cabaret Lady Alys Robi dans le cadre des Rendez-vous d’histoire de Québec.

Les Rendez-vous d’histoire de Québec ont lieu à Québec jusqu’au 13 août.