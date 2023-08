Les Sherbrookois sont invités à se prononcer sur les logements additionnels

La Ville de Sherbrooke cherche à savoir ce que ses citoyens pensent de la construction de logements additionnels sur des terrains déjà occupés. Pour l'instant, cet enjeu prend la forme d'une proposition règlementaire.

Ce sont deux types de logements additionnels qui sont proposés : un logement intégré ou annexé à une résidence déjà existante, ou l'aménagement d'un logement dans un bâtiment séparé du bâtiment principal.

Il y a déjà des propositions qui ont été faites par les services, qui ont été validées par le politique. Là, on vient les présenter aux citoyens, donc ils vont pouvoir prendre connaissance de tous les paramètres qu’on a mis pour bien baliser quand même l’installation de ces logements additionnels là. Ils vont pouvoir poser leurs questions et émettre leurs commentaires.

La présidente de la Commission de l'aménagement du territoire assure que le projet de règlement a été pensé pour s’assurer que les quartiers où ça va se passer puissent rester quand même harmonieux.

Une fois que les consultations vont être faites, s’il n’y a pas d’opposition ou de demande de citoyens de tenir un référendum, on va aller de l’avant avec le règlement et on va permettre la construction des logements additionnels , mentionne Geneviève Laroche

Plusieurs assemblées de consultation publique sont prévues à la fin du mois d'août dans chacun des arrondissements. Le règlement pourrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année.

C’est vraiment une belle façon de pouvoir densifier de manière douce et de répondre aux besoins de logement sans venir travailler en densification avec des tours et autres que l’on ne voudrait pas dans les quartiers unifamiliaux.

L'élue du district du Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais, soutient que le projet de règlement n'est pas assez restrictif et que des dérapages sont à prévoir.

Ça va être très important que les citoyens assistent à ces présentations-là parce que j’entendais Mme Laroche en parler et je trouve qu’on en minimise les impacts et moi j’ai très hâte de savoir ce que les citoyens en pensent.

Selon Hélène Dauphinais, la taille des maisons, la distance entre les bâtiments, ainsi que les places de stationnement pourraient devenir problématiques.

C’est de dire que des quartiers unifamiliaux existants, ça n’existera plus parce que tout le monde va pouvoir se mettre une deuxième unité s’il veut, croit la conseillère du Pin-Solitaire. Ça ne partira peut-être pas sur les chapeaux de roues, mais c’est à ça que l’on s’expose pour le futur.