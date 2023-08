Téléfilm Canada financera sept autres longs métrages de langue française, dont Deux femmes en or de Chloé Robichaud et Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott.

Deux femmes en or est librement inspiré du classique érotique de Marie-José Raymond et Claude Fournier, sorti en 1970.

Catherine Léger (Baby-Sitter) est à la scénarisation, elle qui avait présenté sur scène une adaptation de Deux femmes en or au Théâtre La Licorne le printemps dernier. Chloé Robichaud (Sarah préfère la course) réalise le film.

Dans le cas de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de l'auteur Roland Perez, autour de sa vie dans un HLM du 13ᵉ arrondissement de Paris avec sa famille juive séfarade d'origine marocaine.

Ken Scott (La grande séduction, Au revoir le bonheur) assure la réalisation et la scénarisation du film, qui est une coproduction du Canada et de la France.

D'autres films financés

Parmi les autres films faisant l'objet d'un financement de Téléfilm figure Kaboul Montréal de Bachir Bensaddek (Montréal la blanche), qui raconte le destin de deux femmes, l'une venant de Peshawar, au Pakistan, et l'autre de Saint-André-de-Kamouraska. L'une deviendra l'avocate de l'autre, accusée du meurtre au second degré de son fils.

Marie Brassard, qui a travaillé en étroite collaboration avec Robert Lepage pendant plus de 15 ans au théâtre et au cinéma, tournera Le train, un film de réalisme magique qui se déroule au Québec dans les années 1960-1970.

Le film d'horreur Nervures de Raymond St-Jean (Crépuscule pour un tueur), Cap Farewell de la réalisatrice belge Vanja d'Alcantara (Le coeur régulier) et L'héritier des secrets de Mohamed Nadif, sur une histoire de secret familial entre le Maroc et Montréal, complètent la liste présentée mercredi de longs métrages financés par Téléfilm.