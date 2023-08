Robbie Robertson, le guitariste et fondateur du groupe The Band, s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il est mort mercredi à Los Angeles des suites d'une longue maladie, a confirmé un représentant de l'artiste à CBC.

Robbie était entouré de sa famille au moment de son décès, notamment sa femme Janet [...] et ses enfants , a déclaré Jared Levine, l'agent de longue date du musicien, par voie de communiqué.

Collaborateur de Bob Dylan, Robbie Robertson a écrit ou coécrit les chansons phares de The Band, dont The Weight , The Night They Drove Old Dixie Down , Up On Cripple Creek , The Shape I'm In et Chest Fever .

Ce groupe emblématique du folk et du rock aux États-Unis a été intronisé au Temple de la renommée du rock'n'roll en 1994.

Le guitariste, qui a également fait une carrière solo, a été une des premières stars autochtones du rock.

Ascension rapide

Robbie Robertson est né le 5 juillet 1943 à Toronto d'une mère qui appartenait aux Nations autochtones mohawk et cayuga.

Adolescent, il est parti sur les routes des festivals de musique itinérants avant de rejoindre nombre de petits groupes de musique.

Je joue de la guitare depuis tellement longtemps que je ne me rappelle pas quand j'ai commencé , avait-il confié au magazine Rolling Stone. J'imagine que je suis entré dans le rock comme tout le monde , racontait-il avec humilité.

Ce guitariste et compositeur a fondé dans les années 1960 un groupe qu'il a fini par baptiser The Band, avec Levon Helm au chant et à la batterie, Richard Manuel au piano, à la batterie et au chant, Rick Danko à la basse et Garth Hudson – dernier survivant parmi ces musiciens – aux claviers et au saxophone.

Les deux premiers albums de The Band, l'un intitulé Music from Big Pink et l'autre éponyme, ont été particulièrement bien accueillis, chacun se classant dans le top 100 des 500 meilleurs albums de tous les temps, selon la compilation mise à jour par le magazine Rolling Stone en 2020. Le magazine a d'ailleurs classé Robertson au 59e rang dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.

Ouvrir en mode plein écran Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel, Garth Hudson, Robbie Robertson (de gauche à droite) sur l'une des photos de la pochette de l'album Music From Big Pink. (Photo d'archives) Photo : Redferns / Elliott Landy

La musique était rustique, incorporant des éléments de blues, de country et de R&B , des décennies en avance sur le sous-genre Americana en vogue. Danko, Helm et Manuel, tous trois dotés de voix puissantes et distinctives, se succédaient à la tête de la formation.

Ce groupe a été aussi participé au mythique festival de Woodstock en 1969.

Ils avaient trois des plus grands chanteurs blancs de l'histoire du rock. N'importe lequel d'entre eux aurait constitué la base d'un grand groupe , a déclaré Bruce Springsteen dans le documentaire Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band.

Succès en groupe comme en solo

Le concert d'adieu de The Band à San Francisco en 1976 a été immortalisé deux ans plus tard sur écran par un documentaire du cinéaste Martin Scorsese, The Last Waltz, film qui a ouvert la voie aux longs métrages sur le rock.

Robertson est alors devenu un proche de Martin Scorsese, qui l'a engagé comme musicien sur ses films Casino et Gangs of New York.

Le guitariste a ensuite sorti des albums en solo et cultivé un personnage apprécié du public rock et folk, ainsi que du milieu de la poésie américaine.

Ouvrir en mode plein écran Robbie Robertson (à la guitare) avec des membres du groupe The Band lors d'une répétition dans une maison de Woodstock, dans l'État de New York. (Photo d'archives) Photo : http://elliottlandy.com / Elliott Landy

Robbie Robertson a pu se retrouver parmi de nombreux géants de l'ère du rock, ayant entre autres assisté aux premières représentations d'Aretha Franklin et de The Velvet Underground, côtoyé les Beatles et discuté avec Jimi Hendrix, à l'époque où le musicien se faisait appeler Jimmy James.

Il a également mis de l'avant bon nombre d'artistes autochtones, tels que le groupe innu Kashtin et Six Nations Women Singers.

La musique du groupe [The Band] et la musique solo de Robbie, plus tard, semblaient provenir de l'endroit le plus profond au cœur de ce continent, de ses traditions, de ses tragédies et de ses joies , a déclaré son ami Martin Scorsese par voie de communiqué.

Au lieu d'envoyer des fleurs, la famille a demandé que des dons soient faits à la communauté autochtone de Six Nations, dans le sud de l'Ontario, pour soutenir le nouveau centre culturel Woodland. La mère de Robbie Robertson a grandi dans cette communauté.

