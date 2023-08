Un terrain de basketball communautaire inauguré dans le centre-ville de Calgary

Un terrain de basketball 3 contre 3 a été inauguré mercredi au centre-ville de Calgary, dans un quartier réputé difficile, pour permettre aux résidents de s’adonner à ce sport collectif.

Le Century Garden Sport Court a été construit dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de Calgary et Parks Foundation, un organisme qui crée des espaces extérieurs dans la ville.

L'infrastructure vise à contribuer au projet de revitalisation du centre-ville, explique le conseiller municipal Dan McLean. Ce secteur de Century Gardens était vide. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour construire un grand espace communautaire qui sert aux habitants du centre-ville de tous âges, mais surtout aux jeunes qui ont grandi au sein de cette communauté.

Sheila Taylor, présidente-directrice générale de Parks Foundation, s'attend à ce que le terrain de basketball attire plus de jeunes, puisqu'il est situé à côté d'un campus de l'Université de Calgary et sur la ligne du train léger sur rail.

Publicité

Elle espère que la construction de cette infrastructure sportive permettra d’avoir le même effet qu’a eu le Flyover Park, une aire de jeu située sur la 4e Avenue et qui, affirme-t-elle, a transformé un quartier où les gens ne voulaient pas aller, où ils ne voulaient pas se promener la nuit, en un quartier très vivant .

Vous pouvez maintenant y aller à n'importe quelle heure de la journée et vous y trouverez des gens qui s'amusent , ajoute-t-elle.

Tejashree Ingole réside au centre-ville de Calgary. Grande adepte de basketball, elle n'a plus joué depuis plus d'un an, mais maintenant qu'elle a un terrain juste en face de chez elle, elle y passera son temps libre. C’est un rêve devenu une réalité , confie-t-elle.

Elle encourage fortement les jeunes de son quartier à venir jouer avec elle. Je sais comment entraîner, si je vois quelqu'un qui a de la difficulté ou qui veut apprendre à jouer, je peux l'aider , promet-elle.

Avec les informations de Lounan Charpentier