Un canal hydraulique unique en Amérique pour étudier l’érosion des côtes

Construit en 2011, le canal long de 120 mètres et large de cinq mètres est situé sur les terrains de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Québec. Il sert à analyser le phénomène de l’érosion des côtes dans un environnement contrôlé.

C’est essentiellement une grosse piscine à vagues , explique Jacob Stolle, professeur à l ’INRS et coresponsable scientifique du Laboratoire hydraulique environnemental.

Jacob Stolle explique que le nombre de canaux hydrauliques existant dans le monde se compte sur les doigts d'une main.

Au moment où l’équipe de Radio-Canada le visite, le rebord du canal fait penser à une petite plage avec quelques galets. Des vagues viennent doucement s’échouer sur le sable, faisant danser les algues plantées au fond de l’eau.

Le bassin s’approfondit doucement, exactement comme au bord d’un lac ou de la mer. Ça, c’est des vagues entre 10 cm et 20 cm, mais on fait aussi des vagues jusqu'à 2 mètres si l’on veut , prend le soin de préciser le professeur Stolle. Deux mètres de vague sur la côte, c’est l’équivalent de certains tsunamis, rappelle-t-il.

Des pompes recréent des vagues de plusieurs tailles à l'extrémité du bassin.

On peut reproduire des marais salants, des plages, n'importe quel environnement côtier , explique Jacob Stolle.

À l’autre bout du canal, des pompes fonctionnant comme des pistons servent à fabriquer les vagues. Différents capteurs sont installés tout au long du bassin.

Comprendre l'effet de l’érosion sur les côtes

D’après des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), les communautés riveraines du fleuve dans les régions de l’Est-du-Québec ont perdu en moyenne entre 0,5 m et 2,5 m de littoral chaque année depuis 10 ans.

Un phénomène qui affecte parfois des infrastructures névralgiques comme des routes, et qui est amplifié par les changements climatiques, la hausse du niveau des mers et la perte du couvert de glace durant l’hiver.

Des capteurs sont installés tout au long du canal. Son extrémité du canal imite la côte. Dans ce cas-ci, on se croirait presque comme sur une plage.

Grâce au canal hydraulique, Jacob Stolle mène des travaux pour tenter de comprendre quels types d’aménagements côtiers permettent d’atténuer l’érosion. En modifiant volontairement l’aspect de la berge dans cet environnement contrôlé, il peut isoler l’impact de chaque modification sur le niveau d’érosion pour mieux l'étudier.

Les plantes pour ralentir l’érosion

Cet été, il se penche notamment sur le rôle que jouent les plantes dans la protection des rivages. Les plantes ont une interaction avec les vagues. Ça exerce une force sur les vagues, ça va se résoudre en une perte d'énergie et ça va protéger les côtes , explique-t-il.

Avec ses étudiants, il a planté des espèces indigènes au fond du canal, dans le cadre d’un projet de recherche en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada.

Des étudiants de l'INRS plantent des espèces indigènes au fond du bassin pour observer leur impact sur l'érosion au bout du canal.

En programmant les pompes pour produire différentes formes de vagues, il est en mesure de recréer un environnement semblable à certains sites qu’il a ciblés, comme la baie Boundary, au sud de Vancouver, ou encore l’isthme de Chignectou, entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Une fois la simulation terminée, il observe le fond du canal pour le comparer aux résultats obtenus avant d’avoir installé les plantes. Cela lui permet de savoir si leur effet sur l'érosion de la berge est significatif.

Après chaque test qu'on fait, on descend le niveau d'eau et on fait un scan laser pour faire une comparaison entre l'état avant et après les tests , explique-t-il.

Le même procédé peut être appliqué pour étudier l’impact de différents aménagements, comme les brise-lames ou des épis, ou encore l’ajout de sédiments sur des plages.

Des directives pour guider les communautés

L’objectif de Jacob Stolle, c’est de créer des standards, des normes autour des infrastructures naturelles , sur lesquelles les municipalités canadiennes pourraient s’appuyer lorsque pour réaménager leurs côtes.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il utilise des espèces de plantes qui poussent bien dans les écosystèmes canadiens et qui sont facilement accessibles.

Le canal fait 120 mètres de long, pour une largeur de mètres.

Ces démarches fourniront un outil supplémentaire, espère-t-il, pour offrir davantage de moyens de résilience aux changements climatiques.