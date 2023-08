Un groupe d’immigrants à la découverte de la culture anishnabe

La Société nationale des Québécois en Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (SNQAT-NQ) permettra à une quarantaine d'immigrants d'assister à un pow-wow qui aura lieu samedi dans la communauté de la Première Nation de Timiskaming.

Cette initiative vise à aider les nouveaux arrivants de l'Abitibi-Témiscamingue à s'intégrer, mais aussi à découvrir la culture des Premières Nations et les spécificités régionales.

Quelqu’un va nous accueillir sur place et on va se rendre directement au lieu du pow-wow. On va regarder les danseurs, les discours et tout ce qui a rapport avec Timiskaming First Nation , explique Daniel Laurendeau, directeur général de l'organisation.

Cette initiative n'est pas la première du genre. En juillet, par exemple, une visite culturelle de Pikogan avait été organisée.

D'autres activités sont prévues dans le cadre d'un programme de rendez-vous culturels.

Ce programme consiste à faire sept rencontres avec des Anishnabés et des immigrants, mais il peut y avoir quelques Québécois qui se mixtent dans le lot et ça va. L’idée est plus de faire connaître aux immigrants le côté autochtone des gens qui sont ici , précise M. Laurendeau.

La mission de la SNQAT-NQ vise à défendre le français et à soutenir la culture québécoise, tout en participant à l’émancipation de la cause souverainiste au Québec.

- Avec les informations de Gabriel Poirier et la collaboration de Bianca Sickini-Joly