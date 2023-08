« Sors dehors », un programme pour inciter les jeunes à explorer la nature

Des jeunes de partout au pays participent au programme Sors dehors, qui les encourage à établir un lien profond avec la nature.

Ça m’a permis d’apprendre beaucoup de choses que je ne savais pas sur l’environnement , raconte Emilio Alcantar, un des participants.

Je voulais quelque chose pour me changer les idées. J’avais arrêté les sports que je pratiquais et ma mère m’a parlé du programme. [...] Ça m’a aidé à trouver de nouveaux intérêts , explique-t-il.

La Fédération canadienne de la faune a créé ce programme en 2020 pour sensibiliser les jeunes de 15 à 18 ans à la nature qui les entoure.

Fiona Spitzig est l'une des responsables de la branche vancouvéroise.

Dans ma carrière en éducation environnementale, je me suis rendu compte qu’il y avait un manque de programmes en environnement pour les adolescents. [...] Je me suis impliquée avec le programme Sors dehors parce que je voulais créer des activités adaptées aux jeunes et les aider à créer des liens avec la nature , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le programme Sors dehors permet à Fiona Spitzig de partager sa passion pour l'environnement avec les adolescents et jeunes adultes. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le programme se déroule à l’année. Parmi les activités hivernales, les jeunes font des randonnées en montagne ou de la raquette. L’été, les activités vont des sorties en kayak au nettoyage des rivages en passant par l'évaluation de la santé d'un lac.

Je préfère les randonnées, parce que j’en faisais beaucoup quand j'étais jeune, mais j’aime aussi enlever les plantes envahissantes , dit Fiona Spitzig.

Nous avons aussi planté un jardin à pollinisateurs, que nous avons commencé au début de l’été. Ça nous permet de voir les différents pollinisateurs qui l’utilisent.

Ouvrir en mode plein écran Participer aux activités du programme Sors dehors a permis à Emilio Alcantar de rencontrer des jeunes qui ont les mêmes intérêts que lui. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Ces activités ont poussé Emilio Alcantar à vouloir participer à plus des projets communautaires, tout en lui permettant de trouver de nouveaux centres d’intérêt.

À l’université, je veux joindre des clubs ou créer des clubs qui incluent des aspects environnementaux , explique-t-il.

Ce que nous souhaitons pour nos jeunes, c'est de tomber amoureux de ces espaces naturels et de les défendre, pour les garder naturels le plus longtemps possible.