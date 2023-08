Un record pour les fermetures d’urgences en Nouvelle-Écosse en 2022-2023

Le nombre d’heures de fermetures des services d’urgences en Nouvelle-Écosse a atteint un record en 2022-2023. Selon des chiffres obtenus par Radio-Canada pour l'année fiscale, ils ont été fermés près de 80 000 heures – et des services dans les hôpitaux s'amenuisent.

À Windsor, l’urgence de l’hôpital communautaire de Hants était fermée, jeudi. Une scène qui avait des airs de déjà-vu : une vingtaine de bris de service y ont eu lieu pendant l’été, ce qui inquiète des citoyens.

Récemment, j’ai eu un problème médical et j’ai dû me rendre à l’hôpital. En arrivant, j’ai trouvé porte close , raconte Susan Aylward, qui habite Falmouth, de l’autre côté de la rivière Avon.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs hôpitaux régionaux de la Nouvelle-Écosse sont forcés de fermer temporairement leur service d'urgence à cause du manque de personnel. Comme ici, l'hôpital de Middleton sur la photo. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Je me suis ensuite rendue à l’hôpital de Kentville pour essayer de voir un médecin, mais il était saturé parce que les gens de Windsor se rendaient sur place et l’hôpital de Middleton était également fermé. Tout le personnel était débordé.

Si l’hôpital communautaire de Hants a fermé près de 60 heures pendant l’année fiscale 2021-2022, les chiffres ont explosé l’année suivante.

Selon des données de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse obtenues par Radio-Canada pour 2022-2023, le service a été fermé presque 1 200 heures, soit 50 jours.

Une tendance qui n’est pas unique : sur la quarantaine d’hôpitaux de la province avec un service d’urgence, 20 ont dû fermer ce service. Ces fermetures temporaires ou programmées sont surtout attribuables au manque de médecins et de personnel.

Une situation qui touche toute la province

Le Cap-Breton est le malheureux champion des chiffres, avec 30 321 heures totales de fermeture. La zone regroupe 14 hôpitaux et huit ont connu des fermetures de leurs services d’urgence.

Les deux services d'urgences qui cumulent le plus d'heures de fermeture sont ceux de Glace Bay et de New Waterford. Le second est fermé de manière permanente depuis 2019.

Les deux établissements se situent à une vingtaine de minutes de route d’un hôpital dont l’urgence n’a jamais fermé, et qui est en plein projet d’expansion.

Kendra Coombes, député NPD pour Cap Breton Centre — Whitney Pier, doute que les services d’urgence reviennent un jour dans sa circonscription : nous voulons des soins d'urgence proche de chez nous, et les gens n’ont pas ça, depuis des années. Dans les collectivités rurales, la fermeture progressive des services d’urgences signifie que les gens ignorent si leurs urgences seront ouvertes ou non quand ils en auront besoin.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate de Cap-Breton-Centre, Kendra Coombes, n'est pas sûre que les services d'urgences dans sa région réouvriront un jour (photo d'archives). Photo : CBC/Jeorge Sadi

Changer de modèle

Depuis 2021, sept des services d’urgences les plus instables sont devenus des centres de soins urgents. Ce sont des cliniques ouvertes sur rendez-vous, sans ambulances, et qui sont ouvertes quelques jours par semaine, pendant la journée.

Celui de l’hôpital commémoratif du comté de Victoria, par exemple, est resté fermé presque tout l’été 2022 avant de changer de modèle.

Ouvrir en mode plein écran L'hôpital commémoratif du comté de Victoria a été transformé en centre de soins urgents. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Victoria County Memorial Hospital Foundation

Ce changement devait être temporaire, tout comme celui d’Eastern Shore Memorial. À savoir quand ces urgences seraient rouvertes, la Régie de la santé n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Même si ces centres ont permis d’offrir des soins urgents de nouveau à certains endroits, ce modèle ne rassure pas la coordonnatrice de la Coalition de la santé de la Nouvelle-Écosse, Alexandra Rose. C'est surtout inquiétant pour les personnes âgées, qui pourraient ne pas recevoir de services, car elles ne peuvent pas être transportées par ambulance. C'est important d'avoir les deux types de services.

Une priorité provinciale

La ministre de la Santé Michelle Thompson étant absente, il a été impossible de faire une entrevue. Il existe plusieurs autres moyens de recevoir des soins médicaux en dehors des services d'urgence , dont VirtualCareNS et des cliniques pharmaceutiques communautaires, a écrit une porte-parole par courriel.