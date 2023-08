Le projet d’école de permaculture grandit à Val-d’Espoir

L’école de permaculture et d’agriculture innovante de Val-d’Espoir à Percé progresse avec l’aménagement du site et la mise en place de ce projet qui germe depuis 2018.

C’est un premier été de mise en place et d’aménagement. On a commencé un jardin, on a fait une première petite serre maison […], on a aménagé un espace de compostage et on est en train d’engraisser la terre avec des matières organiques , explique le coordinateur de la Société de développement économique de Percé ( SDEP ), Emmanuel Estérez.

Ouvrir en mode plein écran L'école a réalisé une serre en juin 2023 en revalorisant des matériaux recyclés. Photo : Facebook: École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir

La SDEP a également fait l’acquisition d’une grande serre d’environ 3200 pieds carrés, qui sera installée à l’automne.

Publicité

Les choses avancent, notamment depuis que la Ville de Percé a acheté l’ancienne école de Val-d’Espoir en avril dernier dans le but d’y implanter le projet d’école de permaculture, selon M. Estérez.

Depuis que la Ville en a fait l’acquisition, c’est beaucoup plus facile d’aménager les lieux, de faire des travaux à l’intérieur et de revitaliser certains espaces , dit-il.

Des cours ont également eu lieu et plusieurs autres ateliers sont encore à venir.

Il y a des cours qui se donnent en synchronicité avec les activités d’aménagement qu’on fait sur le site. Au printemps, il y a eu des cours sur les semis et au mois de septembre arrivera un cours sur la fertilisation naturelle des jardins , indique le coordonnateur.

Il y a toutes sortes d’initiatives qui se mettent en place cette année et c’est juste appelé à grandir dans les années à venir.

Au printemps, l’école affichait trois postes à pourvoir. Ces postes-là ont été pourvus par cinq personnes, lance M. Estérez. Ce sont des employés à temps plein, d’autres à temps partiel, pour mettre les choses en place soit à la coordination, à l’aménagement ou même à la culture des jardins.

Publicité

Trois des cinq personnes engagées sont originaires de Val-d’Espoir. Il y en a même une qui était à Montréal et qu’on a réussi à faire revenir dans la région. On est bien contents , raconte Emmanuel Estérez.

Outre le cours de fertilisation naturelle prévu en septembre, d’autres opportunités d’atelier se présentent pour l’école de permaculture, notamment avec l’installation de la grande serre.

On va pouvoir y faire des activités de démonstration et d’enseignement. On va aussi pouvoir mettre des choses en terre beaucoup plus tôt, soit au printemps, donc avec ça, il va y avoir des activités sur les semis, la transplantation, la mise en terre, l’irrigation , précise M. Estérez.

La création d’une forêt nourricière, dans ce cas-ci une forêt d’arbres fruitiers, est également dans les cartons. Cette forêt nourricière pourrait faire l’objet d’un certificat de design en permaculture l’été prochain.

D’ici là, l’école de permaculture est impliquée également au Marché public de Percé qui se déroule tous les dimanches jusqu’au 10 septembre.

Autrement, l’école sera l’hôte d’une Fête des récoltes lors de la fin de semaine de l’Action de grâce cet automne.