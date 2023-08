Des activités à l’intérieur pour les plus jeunes en raison du temps pluvieux

Après quelques journées de pluie, les vacanciers en visite dans la région doivent user d'imagination pour amuser leurs enfants. Ainsi, c’est au tour des entreprises qui proposent des activités intérieures qui font de bonnes affaires ces temps-ci.

C’est notamment le cas pour Escaparium Saguenay, le centre d’amusement Savana et la Pulperie de Chicoutimi.

Mercredi, avec la météo incertaine qui s’annonçait, la famille Perron a trouvé à Escaparium Saguenay de quoi s'occuper en cette journée avec le parcours de minigolf intérieur.

La mère de famille Véronique Gaudreault a raconté qu’elle avait mentionné à ses jeunes garçons qu'ils allaient jouer au golf miniature sans leur dire qu’ils ne seraient pas exposés à la pluie.

J'étais vraiment excitée quand on a vu c'était quoi. On n’arrêtait pas de crier, on sautait partout. C'est vraiment impressionnant. On dirait que c'est réel , a confié la jeune Maxim Perron à propos des décors.

Je n'aime pas cette température, mais c'est mieux jouer à l'intérieur que jouer dehors , a dit avec sagesse son frère Sacha.

Au même endroit, le jeu d'évasion pour les plus grands est très populaire.

Les gens, souvent, ils appellent le matin et ils veulent réserver pour la journée, parce qu'ils se lèvent et ils voient la mauvaise température, mais malheureusement, nous on est déjà pleins , a indiqué Marie-Claude Lavoie, copropriétaire d’Escaparium Saguenay.

Un été surprenant pour Savana

Les familles étaient aussi nombreuses du côté de Savana. De passage dans la région, Stéphanie Morin a décidé d'amener ses quatre enfants au centre d'amusement.

Nous, on est à une heure et demie d'ici et les enfants ne se pouvaient plus à la maison. Sinon, on essaie de sortir, d'aller voir de la famille. Aussi, on essaie de faire des petites choses intéressantes à faire à la maison comme un cinéma maison ou du camping dans le salon , a énuméré Stéphanie Morin.

Pour ce qui est de la nouvelle propriétaire de Savana, Jessica Potvin, elle est surprise de voir la popularité du commerce cet été.

On m'avait dit que c'était la période la plus tranquille de l'année, puis finalement, c'est achalandé. Donc, je suis vraiment dans le jus pour apprendre à connaître notre Savana, mais on est vraiment contents , s’est réjouie Jessica Potvin.

Celle-ci ne se lasse pas des jours plus gris.

Je voudrais de la pluie encore , a-t-elle reconnu en riant.

Du monde aussi au musée

Le musée de La Pulperie de Chicoutimi connaît aussi un achalandage à la hausse ces derniers temps.

On a vraiment beaucoup de monde depuis quelques semaines. La fréquentation a vraiment augmenté. Mardi, on a eu presque 350 personnes. C'est vraiment d'excellents chiffres pour nous , a chiffré Danny Cloutier, responsable des communications à la Pulperie de Chicoutimi.

D’après un reportage de Claude Bouchard