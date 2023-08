Des visites théâtralisées à Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Anne-de-Beaupré fait un bond dans le passé pour mieux raconter son histoire. Des guides touristiques, costumés en personnages d’époque, racontent les faits marquants de la municipalité au public.

À peine débarqués de la navette fluviale, les visiteurs sont plongés dans l’univers d’un personnage qui a marqué la ville.

Radio-Canada a croisé le chemin de Marguerite Martin, interprétée par la comédienne Marianne Amyot.

Bienvenue, bienvenue à Petit-Cap! Oh! Vous appelez plus ça comme ça vous autres , lance la guide à l’assistance.

Marianne Amyot, guide et comédienne, incarne Marguerite Martin qui a hérité d'une terre dans la ville avec son mari.

Je me présente, moi je m'appelle Marguerite Martin. Mon père, il a une toute petite terre, les plaines d’Abraham, ça vous dis-tu quelque chose? , clame la jeune comédienne en récoltant quelques rires au passage.

Entre comédie et histoire, Marguerite Martin, tout droit venue de l’époque de la Nouvelle-France, raconte l’histoire de Sainte-Anne-de-Beaupré.

On part vraiment de l'arrivée des premiers qui ont colonisé ici , explique la comédienne avant d’incarner son personnage.

La guide décortique aussi la construction des différentes églises sur le territoire de la municipalité. Le périple que ça a demandé aussi parce qu'il y a quand même eu cinq églises ici.

C’est une belle façon de découvrir la place , croit la guide. Ça nous donne une vue d’ensemble sur l’histoire, c’est un lieu très riche.

La guide Annabelle Sirois, costumée pour l'occasion en personnage d'époque, est la principale créatrice du projet.

Marianne Amyot a également beaucoup appris grâce à son personnage.

La quantité de gens qui venaient ici dans les années 1950, comme pèlerins, c’est vraiment impressionnant de voir que ce lieu était habité presque plus que Québec à l’époque.

Apprendre en s'amusant

Conçue par les créateurs des Promenades Fantômes de Québec, cette visite guidée est déjà populaire auprès des vacanciers.

La tournée dure un peu plus d’une heure et mène les participants à l'intérieur de la basilique.

Ce nouveau parcours vient compléter l'expérience de la navette fluviale reliant le port de Québec au nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré.

La visite animée de Ste-Anne-de-Beaupré est populaire auprès des vacanciers.

Bernard Paré, le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré reconnaît que cette offre était devenue nécessaire pour les touristes.

L'année passée, on a accueilli plus de 25 000 personnes avec la nouvelle navette fluviale et c'est sûr que les gens étaient un peu laissés à eux-mêmes malheureusement .

Depuis cette année, les visites animées forment un projet pilote qui pourra être amélioré , indique le directeur général.

Le patrimoine, ça peut avoir l’air sérieux de prime abord, mais on peut le découvrir et comprendre toute la richesse du lieu tout en s’amusant.

D’après des entrevues d’Alicia Rochevrier