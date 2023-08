Dernier jour de vote pour des élections partielles dans 3 circonscriptions en Saskatchewan

C’est le dernier jour de scrutin pour les élections partielles qui ont lieu dans trois circonscriptions de la Saskatchewan, soit celles de Regina-Coronation Park, Regina-Walsh Acres et Lumsden-Morse.

Les bureaux de vote sont ouverts jeudi de 9 h à 20 h.

Il y a 5 bureaux de vote respectivement dans les circonscriptions Regina-Coronation Park et Regina-Walsh Acres. La circonscription de Lumsden-Morse pour sa part 21 bureaux de vote afin de permettre aux électeurs dans certaines petites communautés de la circonscription d’exercer leur droit de vote.

Où voter ?

Élections Saskatchewan informe qu’au total, 36 757 cartes d'information de l'électeur ont été envoyées par la poste.

Ces cartes indiquent aux électeurs où voter en précisant les dates, les heures et les lieux. Les électeurs peuvent également s'inscrire en personne dans un bureau de vote.

De plus, l'outil en ligne Where Do I Vote (Nouvelle fenêtre) a été mis en place pour que les électeurs trouvent leur bureau de vote le plus proche. Cet outil de recherche en ligne indique tous les lieux de vote possibles une fois que l'électeur a saisi son adresse.

Qui peut voter ?

Pour exercer son droit de vote, il faut avoir vécu en Saskatchewan depuis au moins six mois, être citoyen canadien et être âgé d'au moins 18 ans.

Le permis de conduire est accepté comme pièce d'identité. Élection Saskatchewan explique également que, si une personne ne détient pas de permis de conduire, elle peut présenter deux autres pièces d'identité (Nouvelle fenêtre), comme un passeport, une carte d’assurance maladie ou un certificat de naissance.

Au cas où un électeur n’aurait pas de pièce d'identité, un autre électeur qui vit dans la même circonscription peut se porter garant de cette personne au bureau de vote.

Rappelons que des électeurs de ces trois circonscriptions ont commencé à voter du 3 au 6 août inclusivement ainsi que le 8 août.

Au total 14 candidats sont en lice dans le cadre des élections partielles en vue de combler les trois sièges vacants à l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

Ces élections ont été déclenchées à la suite de deux démissions et du décès d'un député.