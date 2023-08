Ottawa précise à des Autochtones les termes du rachat du pipeline Trans Mountain

Le gouvernement fédéral est passé à la prochaine étape dans son engagement de vendre des parts du pipeline Trans Mountain à des groupes autochtones. Ottawa leur a envoyé une lettre à ce sujet la semaine dernière, a confirmé l’attachée de presse de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

D’après l’agence de presse internationale Bloomberg, qui a pris connaissance du document, la lettre fait état du plan du gouvernement de vendre ces parts à des groupes autochtones par le biais d’une entité à vocation spécifique.

Du soutien financier est également proposé aux groupes autochtones, de sorte qu’ils n’aient pas à risquer leurs propres fonds pour participer , d’après l’article de Bloomberg. (Nouvelle fenêtre)

Le gouvernement fédéral commencera bientôt ses discussions avec les groupes autochtones le long du tracé d'extension du pipeline et du corridor de transport de marchandises.

En mars 2019, le gouvernement fédéral a fait part de son intention d’explorer la possibilité d’une participation économique de 129 groupes autochtones au projet d’expansion du pipeline. Cet engagement résultait d’un intérêt de divers groupes à cet effet, d’après le gouvernement.

Publicité

À l’époque, Ottawa soulignait que cette participation économique pourrait comprendre une participation financière, le partage de revenus et des ententes de "redevances" sur les ressources , dans son communiqué de presse.

Un projet controversé

Le projet d’expansion du pipeline consiste à « jumeler » l’oléoduc Trans Mountain entre le comté de Strathcona, en Alberta, et Burnaby, en Colombie-Britannique. Le trajet traverse les territoires traditionnels et des réserves de nombreuses communautés autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Carte descriptive du projet d'expansion de Trans Mountain Photo : Trans Mountain Corporation

L’agrandissement du pipeline permettra de presque tripler sa capacité, jusqu'à atteindre 890 000 barils par jour.

Si cette expansion a causé l’ire de certains groupes autochtones, qui ont pointé du doigt le manque de consultation et les impacts environnementaux du projet, d’autres voient dans l’agrandissement du pipeline une occasion économique.

Publicité

Le gouvernement fédéral a acheté le pipeline Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars en 2018 et s’est engagé dans son expansion en 2019. Depuis, les coûts ont explosé. En mars 2023, le coût du projet est passé à 30,9 milliards de dollars, une augmentation de 44 % des coûts de 21,4 milliards estimés l’année d’avant, et plus du double de l’estimation précédente de 12,6 milliards.

Les groupes autochtones souhaitant prendre part au projet ont affirmé qu’ils n’allaient pas se retirer, malgré la hausse des coûts du pipeline.

Avec les informations de Jessica Mundie