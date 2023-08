Incapable d’acheter un foyer à Tracadie, un couple dénonce des procédures complexes

Un couple de Campbellton qui souhaitait acquérir un foyer de soins à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, a vu leur demande rejetée. L'explication qu'ils ont obtenue du gouvernement provincial pour expliquer ce refus est que l’un des demandeurs n’est pas citoyen canadien.

Après de longs mois de procédures et de confusion, ils se disent frustrés de ne pas avoir été informés de cette consigne dès le départ.

Livingstone Beni Donfack et Mirabelle Légère se voyaient déjà à la tête du Manoir HD Basque, un foyer de soins spéciaux de 14 lits situé à Tracadie.

Le couple est en contact avec la province depuis le mois de février afin d'obtenir les autorisations nécessaires.

Le financement pour acquérir l’établissement a été sécurisé et les démarches auprès du ministère du Développement social pour le permis d’exploitation suivaient lentement leur cours.

Le Manoir H. D. Basque, un foyer de soins spéciaux à Tracadie, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives)

Les choses avaient l’air de très bien se passer , se rappelle Livingstone Beni Donfack. Au fur et à mesure qu’on avançait dans le projet, ils nous demandaient davantage [de preuves et de documents divers], ce qu’on leur fournissait.

Après presque six mois d’efforts, le couple a reçu un coup de massue, la semaine dernière : leur demande est refusée.

Selon la lettre du gouvernement provincial, la décision est basée sur le fait que monsieur Livingstone Beni Donfack n’a pas sa citoyenneté canadienne .

Si qu’on avait su au départ qu’il fallait une citoyenneté canadienne, on n’aurait pas tout investi l’argent et le temps qu’on a mis dans ce projet-là , déplore Mirabelle Légère. On aurait procédé autrement.

Mon but n’est pas juste de rester avec des permis de travail […] c’est de continuer à faire une demande de résidence permanente , affirme Livingstone Beni Donfack. Je me plais au Canada.

Livingstone Beni Donfack et Mirabelle Légère, ensemble depuis trois ans, se désolent de voir leur projet de gérer cette résidence pour personnes âgées s’éteindre peu à peu.

Qu’ils le mettent sur papier , dit le député local

Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, est au courant des mésaventures du couple.

Je me sens quasiment mal pour le couple parce qu’eux autres ont mis beaucoup de travail et d’efforts , dit-il.

Keith Chiasson réclame que cette exigence soit clarifiée, surtout qu’elle ne fait pas partie des critères d’admissibilité publiés par le ministère.

Si le ministère veut prendre la décision d’exiger une citoyenneté ou au moins une résidence permanente pour ceux qui veulent opérer un foyer de soins, mais qu’ils le mettent sur papier , déclare Keith Chiasson.

Le député provincial de Tracadie, Keith Chiasson. (Photo d'archives.)

Du côté du ministère, on indique ne pas pouvoir commenter un cas précis pour des raisons de confidentialité.

Le ministère souligne toutefois que sa responsabilité est de protéger les personnes vulnérables qui résident dans des installations approuvées par la province.

