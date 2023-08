Assouplissement des restrictions sur les routes dans le Nord-du-Québec

Les pluies prévues aujourd'hui [mercredi] et qui doivent se poursuivre jusqu'à samedi dans le Nord-du-Québec permettront d'assouplir les restrictions de déplacement sur tout le territoire dès le jeudi 10 août, à compter de 6 h du matin, ont fait savoir les gouvernements de la Baie-James et de la Nation crie.

Ainsi, toujours en lien avec les feux de forêt, la circulation sera restreinte aux services essentiels, aux raisons humanitaires et aux résidents du territoire sur les routes d'accès communautaires de Waskaganish, Eastmain, Wemindji et Chisasibi, sur la route Billy-Diamond du km 50 vers le nord, sur la route Transtaïga vers LG-3, de même que sur la route Muskeg et EM-1.

« En raison des indicateurs élevés sur la route d'accès de Wemindji, les voyageurs dans ce secteur sont invités à contacter l'équipe de sécurité publique locale pour obtenir l'état le plus récent de la route d'accès et être informés de toute procédure spéciale pouvant être requise », indiquent les gouvernements de la Baie-James et de la Nation crie dans un communiqué.

Donc, avant 6 h jeudi matin, des restrictions de voyage sont en vigueur, alors que le réseau routier est fermé à toute circulation pour la route d'accès à Wemindji et pour la route Billy-Diamond du km 590 au km 394, pendant que la circulation est restreinte aux services essentiels, aux raisons humanitaires et aux résidents rentrant chez eux sur les routes d'accès communautaires de Waskaganish et Eastmain, sur la route Billy-Diamond à partir du km 394 vers le km 50 et sur la route Transtaïga de LG-3 vers l’est.

« Comme les conditions peuvent changer rapidement, les gens sont invités à faire preuve d'une extrême prudence lors de leurs déplacements. Les équipes de la SOPFEU et les autorités locales continueront de se coordonner quotidiennement pour faire ce qui peut être fait afin d'améliorer les conditions », soulignent les deux gouvernements.