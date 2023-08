Infestation de rats à l’hôpital de Shawinigan

La direction de l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan, tente depuis plusieurs mois de se débarrasser d’une colonie de rats. Si la problématique semblait au départ concentrée dans le secteur des cuisines, d’autres départements ont aussi reçu des visiteurs indésirables.

Des exterminateurs professionnels ont été embauchés et s’y rendent trois fois par semaine depuis 12 semaines, mais que leurs services sont requis depuis encore plus longtemps, confirme le porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Guillaume Cliche.

En temps normal, une équipe de gestion parasitaire assure des contrôles préventifs tous les mois. De nombreuses observations et des captures plus importantes en mai ont forcé la direction de l’établissement à mettre en place un plan d’action.

Notre fournisseur de services a installé des trappes et cherchait les accès possibles autour de la cuisine , explique-t-il.

Le problème ne date pas d’hier. Des sources bien au fait du dossier nous ont confié que des bêtes ont été observées dès l’automne dernier dans les cuisines, dans la salle à manger et sur certains étages de l’hôpital.

Ces bêtes sont agiles et peuvent se faufiler dans de tout petits espaces. Le CIUSSS confirme que des excréments ont été retrouvés ou que des rats ont été aperçus plus récemment dans différents départements, dont celui d’obstétrique et des soins intensifs.

En juin, nous avons intensifié notre plan d’action. On a fait une tournée dans l’ensemble de la bâtisse. On a mis plus de trappes et ce, partout dans l’immeuble jusqu’au sixième étage , raconte Guillaume Cliche.

Il ajoute que les experts embauchés par le CIUSSS MCQ ont été en mesure de localiser au moins un point d’entrée des bêtes, dont un terrier à l’extérieur de l’hôpital tout près des murs de la cuisine.

On a détruit le terrier et colmaté toutes les entrées qu’on avait identifiées. On a augmenté le nombre de pièges et multiplié par trois leur fréquence d’inspection. En colmatant toutes les entrées possibles, on a aussi colmaté toutes les sorties possibles pour les animaux qui étaient à l’intérieur. C’est pourquoi nos actions vont se poursuivre jusqu’au mois d’octobre, pour s’assurer que le problème est bien réglé , confirme le directeur des services techniques et logistiques du CIUSSS MCQ , Franco Tomas.

Une trentaine de rats ont été capturés à l’intérieur et aux abords de l’hôpital depuis le mois de mai. Selon M. Tomas, les actions des dernières semaines ont porté fruit alors que seulement deux bêtes ont été capturées ces trois dernières semaines.

Une plainte au MAPAQ?

Les employés de l’hôpital de Shawinigan ont reçu la directive de jeter tous les aliments possiblement contaminés par la présence des rongeurs. Si rien ne laissait présager leur passage dans les chambres froides, des traces claires ont forcé l’hôpital à mettre aux ordures des aliments secs dont les boîtes ont été grugées.

C’est un peu lamentable de retrouver des rats dans un hôpital. On a fait une intervention auprès de l’employeur le 7 février. Il y a eu quelques suivis faits avec les gestionnaires, mais depuis ce temps on n’a eu aucun retour de la part des gestionnaires. Depuis ce temps, on n’a pas eu de retour. Ça ne peut pas perdurer dans le temps, on ne peut pas avoir de problème de salubrité dans un hôpital , rage la présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS MCQ , Marie-Josée Hamelin, qui représente les employés de la cuisine.

Elle mentionne que si la problématique perdure, elle n’hésitera pas à demander au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’intervenir.

La présence de rongeurs n’est pas une indication de problèmes d’hygiène ou de salubrité. Ce sont plutôt des parasites qui sont à l’extérieur et qui tentent de rentrer pour s’abriter ou se nourrir. Ce n’est pas un problème d’hygiène, on fait bien attention à ce niveau-là , réplique monsieur Tomas.

La direction du CIUSSS MCQ pense que des travaux de pavage d’un stationnement à proximité et des travaux au réseau d’égouts peuvent avoir modifié le comportement des animaux.

La présence de rats dans de vastes bâtiments ne serait pas inhabituelle.