Pénurie de logements abordables: des intervenants en itinérance sonnent l’alarme

Les secteurs périphériques de Rimouski, par exemple Matane et la vallée de la Matapédia, pourraient aussi composer avec de l'itinérance visible à court terme selon un intervenant.

C'est du moins ce que prévoit le Comité Action Logement de l’Est.

Des Rimouskois sans logis se regroupent au parc de la gare, où ils dorment dans des tentes sur les baraques en bois servant habituellement au marché public.

Il ne serait pas étonnant, selon le coordonnateur du Comité Action Logement de l’Est, Sylvain Dubé, que de Rimouski, des personnes sans logis migrent ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Dubé, coordonnateur du comité Action Logement de l’Est. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon Sylvain Dubé, la région manque déjà cruellement de logements abordables et 250 demandes de logement abordable ou d'aide à trouver un logement ont été faites tous organismes confondus du 15 mai à vendredi dernier, dans la région de Matane.

Publicité

C’est deux fois plus que l’an dernier , affirme-t-il. Selon lui, ce n’est que la pointe de l’iceberg.

C'est très caché et ce n’est pas très sexy d’avoir un problème de logement, ne pas être capable de s'en payer un , souligne-t-il.

Ce dernier craint que plusieurs personnes ne se retrouvent à la rue ou en situation d'itinérance cachée à l'automne.

C'est un champ de bataille d'essayer de trouver des logements qui sont accessibles au budget que les gens ont actuellement , déclare-t-il.

Une réalité dans la Baie-des-Chaleurs

Au Centre Acalmie, une maison d’hébergement d’urgence pour les personnes en difficulté sur le territoire des MRC Avignon et Bonaventure, on entend le même discours. La directrice du centre, Dominique Bouchard, confirme qu’il y a une hausse de gens sans domicile qui sont à la recherche d'un toit.

J’ai vu un 1 ½ à louer à 875 $ par mois à Pointe-à-la-Croix. Avec 763 $ par mois sur l’aide sociale, personne ne peut vivre avec ça , souligne-t-elle. Il faut que le gouvernement m’explique ou que je retourne à l'école parce que je ne comprends pas.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Bouchard est directrice du centre d'aide et d'hébergement l'Accalmie de Pointe-à-la-Croix depuis 21 ans. (Photo d'archives) Photo : Fournie par le centre d'aide et d'hébergement l'Accalmie

Elle ajoute qu’il y a plusieurs sortes d’itinérance. On voit de plus en plus de gens qui travaillent, qui ont un salaire, et qui ne trouvent pas de logement qui convient à leurs moyens , affirme-t-elle.

Publicité

La précarité met de la pression sur de plus en plus de gens, et il y a de moins en moins de ressources .

Après 21 ans à la tête de l’organisme, elle affirme ne plus croire en la volonté du gouvernement. On a un projet de conversion d’une école primaire en 21 logements depuis 2017. Nous sommes en 2023 et rien n’est encore réalisé, parce qu’on attend toujours les autorisations du gouvernement, de la SCHL et du ministère de l’Habitation , se désole-t-elle.

Investir dans la rénovation et la construction

Selon Sylvain Dubé, les plus importants investissements gouvernementaux en matière de logements abordables et sociaux remontent aux années 1970.

Ça fait à peu près 30 ans qu'il n’y a pas eu d'investissement réel, de plan d'action, pour donner de l'amour à nos vieilles bâtisses. 70 % et plus des bâtisses qu'on a en région, ça a été fait dans les années 70 , explique-t-il.

La solution malheureuse, qui est d'embourgeoiser les centres-ville et de mettre beaucoup d'argent dans les façades, dans le paraître des centres-villes, surtout récréotouristiques comme Matane et autres, repousse la pauvreté comme dans le quartier Saint-Roch, à Québec , ajoute-t-il. Selon lui, l’embourgeoisement des centres-ville ne fait que camoufler le problème, tout en créant une poudrière.

Savez-vous ce que ça fait tasser tout le monde à la même place? Du point de vue santé publique, on se met dans le trouble , déclare Sylvain Dubé.

Et il n’y a jamais eu autant de bris de services , déplore-t-il.

Pour lui, Québec doit rapidement donc donner un coup de barre pour améliorer les bâtiments existants, en plus de créer de nouvelles unités.

La création d'un registre des logements demeure prioritaire selon Sylvain Dubé, qui revendique aussi une interdiction des plateformes de location court-terme comme Airbnb.