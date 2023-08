Festival des traditions du monde de Sherbrooke : tour du monde en Estrie

Pour une 26e année, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke propose un tour du monde en quelques jours au parc Quintal. « On a vraiment un voyage assuré à travers les cinq continents, pour tous les goûts », lance gaiement la directrice générale de l’événement, Malika Bajjaje.

Du 9 au 13 août, les curieux pourront voir près de 80 spectacles, manger dans une quinzaine de restaurants aux saveurs internationales et visiter une cinquantaine d’exposants.

C’est d'ailleurs le groupe ukrainien Balaklava Blues, dont la musique est estampillée ethno-shock , qui ouvrira le festival.

Les amateurs de lecture seront par ailleurs ravis d’apprendre qu’un espace littéraire a été mis en place en collaboration avec la librairie Appalaches. Il y aura des entretiens avec des auteurs, où on va aborder l'immigration, la diversité et d'autres enjeux , a expliqué Malika Bajjaje au micro de Par ici l’info.

On a des soirées thématiques comme la soirée latine, la soirée en honneur de l’Afrique où l'on a de nouveaux groupes cette année.

Malika Bajjaje souligne que le palais de l’Orient sera également plus grand cette année. Lors de la journée de samedi, le Maroc y sera célébré. Il y aura une dégustation du thé et un défilé du caftan marocain.

Ouvrir en mode plein écran Malika Bajjaje était de passage à l'émission Par ici l'info pour parler de l'événement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Toutes nos activités permettent aux festivaliers de vivre un vrai voyage avec leurs cinq sens. Sans oublier les ateliers qu'on a. Ce sont des moments intimes avec nous.

La directrice générale attend près de 70 000 visiteurs dans les prochains jours. Beau temps, mauvais temps, on a des chapiteaux intérieurs, assure cette dernière. On a des navettes qui vont être en service. On a tout mis en place pour accueillir le plus de monde possible dès aujourd'hui, jusqu'à dimanche.

La programmation complète de l'événement est disponible sur le site web du festival.