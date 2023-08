Les neuf saisons des Appendices bientôt disponibles sur YouTube

Le groupe humoristique québécois Les Appendices a annoncé mercredi que la série télévisée du même nom – diffusée de 2009 à 2016 à Télé-Québec – sera offerte gratuitement sur YouTube. Une saison par mois sera mise en ligne, et ce, à compter du 20 septembre.

Le collectif Les Appendices est composé de Dave Bélisle, Julien Corriveau, Jean-François Chagnon, Dominic Montplaisir, Jean-François Provençal, Sonia Cordeau et Anne-Élisabeth Bossé.

Leur série à sketches Les Appendices a été retirée des ondes de Télé-Québec à l’hiver 2017 après neuf saisons. Le groupe a ensuite signé deux émissions spéciales pour le même réseau avant de migrer à Radio-Canada avec Les Appendices : de retour après la pause en 2020.

Les Appendices ont également annoncé un nouveau balado, dont le premier épisode sera disponible le 6 septembre.

Le groupe humoristique a fait sa marque avec son humour absurde, son amour pour le kitsch et l’esthétique des années 1980, et ses personnages psychotroniques comme Monsieur Puel, Monsieur Mousteille et le couple au verbe coloré formé de Guy et René, interprétés par Sonia Cordeau et Anne-Élisabeth Bossé.