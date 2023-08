Une Britanno-Colombienne submergée de chaussures d’Amazon qu’elle n’a pas commandées

Depuis deux mois, Anca Nitu reçoit chez elle des paquets contenant des souliers de femme qu'elle n'a pas commandé, mais que des clients d’Amazon en Amérique du Nord veulent retourner au vendeur.

Selon cette résidente de Langley, en Colombie-Britannique, les livreurs ont déposé plus de 50 cartons sur le perron de sa maison et qu’ils ne lui laissent pas l’occasion de les refuser.

La compagnie United Parcel Service (UPS) lui réclame aussi plus de 300 $ en frais douaniers. La femme refuse de payer et affirme que la dispute est encore en cours avec UPS .

Anca Nitu croit que sa résidence est utilisée comme adresse de retour pour des vendeurs ou de tiers partis qui veulent abandonner la marchandise qu'ils avaient proposée en ligne.

Après de nombreux courriels et des heures au téléphone avec Amazon et UPS , elle dit n’avoir réalisé aucun progrès qui arrêterait l’avalanche de livraisons non désirées chez elle.

Anca Nitu a même fait un rapport auprès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui lui a dit qu’elle pouvait ouvrir les paquets et se débarrasser de la marchandise.

Je n’ai pas d’espace d’entreposage, je ne peux pas garder tous ces souliers indéfiniment, affirme-t-elle. Anca Nitu a donc commencé à offrir les souliers à des collègues et à un organisme de charité.

Tiers vendeurs

Ouvrir en mode plein écran Anca Nitu croit que sa résidence est utilisée comme adresse de retour pour des vendeurs qui veulent abandonner de la marchandise. Photo : Getty Images / Julie Clopper

D'après le Bureau d'éthique commerciale, il s’agirait d’une fraude de vendeurs internationaux, qui pourraient être en Inde ou en Chine, qui veulent éviter des frais de livraison et d’entreposage en envoyant leurs produits retournés à une adresse résidentielle.

UPS a déclaré à CBC /Radio-Canada que la société de livraison a l’intention de mener une enquête, mais ne veut pas commenter officiellement le dossier avant d’avoir parlé à Anca Nitu.

Dans une déclaration écrite à CBC /Radio-Canada, Amazon affirme que des personnes dans la situation d’Anca peuvent rapporter les paquets en ligne par le biais de leur formulaire de paquets non désirés. Le géant du web n’a pas spécifié quel processus pourrait permettre à la résidente de Langley d’arrêter le volume important de livraisons qu’elle reçoit à la maison.

Le cas en question a été étudié et des mesures sont prises pour arrêter la livraison de paquets, a écrit Amazon.

