Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick persiste et signe quant à la politique 713. Bill Hogan maintient que les règles provinciales supplantent les politiques à contresens adoptées par certains districts scolaires.

Le gouvernement de Blaine Higgs a récemment apporté des changements à la politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles publiques de la province.

Depuis le 1er juillet, les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans qui veulent que leurs pronoms et leurs prénoms de choix soient utilisés doivent obtenir le consentement de leurs parents.

Ouvrir en mode plein écran À Fredericton, la question de la politique 713 sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles divise la classe politique. Photo : Radio-Canada

Quatre des sept conseils d’éducation de district de la province ont décidé de faire barrage à cette révision en adoptant leurs propres règles.

Ils vont permettre à tous les élèves – peu importe leur âge – d’utiliser leurs prénoms et pronoms préférés sans consentement parental. Certains districts ont déjà apporté les changements, alors que d'autres ont annoncé leur intention de le faire.

À quatre semaines de la rentrée scolaire, le ministre de l’Éducation reste vague sur ce qu’il va faire afin de gérer les contradictions entre la politique provinciale et les politiques en vigueur dans certains districts.

Selon la Loi sur l’éducation, les districts scolaires peuvent renforcer les politiques du gouvernement au niveau provincial, mais ils ne peuvent pas les contredire.

C’est ce qu’il avait dit – par voie de déclaration écrite par courriel – à la fin de juin.

Le ministre affirme d’ailleurs qu’il n’a toujours pas lu les politiques à contresens adoptées ou annoncées par quatre des sept districts scolaires de la province.

Je ne les avais pas toutes lues. Ce que j’ai lu, c’est seulement ce que j’ai vu dans les journaux. Alors je n’ai pas vraiment lu les politiques qu’ils ont adoptées , a-t-il affirmé en français mercredi en mêlée de presse à la suite d'une annonce portant sur un autre sujet.

Hogan contactera les districts

Bill Hogan a affirmé qu’il va communiquer avec les conseils d’éducation de districts afin de leur rappeler ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire .

Que va faire le ministre si des enseignants décident de suivre la politique de leur district et ainsi de contrevenir à la politique 713? La question lui a été posée mercredi.