Bonventure demande l’aide du ministère des Affaires municipales

La Ville de Bonaventure fait appel au ministère des Affaires municipales pour l’aider dans sa gestion alors que des citoyens demandent une enquête de Québec sur l'administration.

Depuis quelques mois, le maire de Bonaventure Roch Audet et l'administration font face à des critiques de la part d’un groupe de citoyens qui leur reprochent des départs au sein de l’administration.

Le groupe a lancé une pétition demandant une enquête de la Commission municipale du Québec.

Lundi soir, le maire Audet s’est défendu devant une quarantaine de citoyens. Même s’il admet une certaine grogne, le maire trouve la pétition exagérée.

D’après moi, ce n’est pas fondé , dit Roch Audet.

On pose des gestes, on avance, les gens ont le droit de s’exprimer, mais une enquête on n’est pas rendu là. On a même pris la décision de faire affaire avec le ministère des Affaires municipales pour nous aider et nous accompagner dans la gestion et la gouvernance municipale , dit Roch Audet.

Le maire dit que l’aide du ministère va couvrir différents aspects de la gestion municipale.

Nous aider à prendre nos décisions et vraiment comprendre comment on doit agir et nous accompagner là-dedans. Ce ne sont pas seulement les formations usuelles qu’on avait dans les débuts de nos mandats, c’est plus de trouver des actions et mettre en place un plan de match qui soit au niveau de la communication entre les élus, mais aussi de la communication avec les citoyens , dit-il.

Les deux citoyens qui ont lancé une pétition remettant en cause la gestion de l’administration municipale demandent une enquête de Québec, notamment sur la gestion des ressources humaines.

Jean-François Henry dit qu’il savait que la Ville avait demandé de l’aide, mais juge que c’est trop peu, trop tard.

Moi ça fait longtemps que je le sais, mais je ne pense pas que cela va changer grand-chose. On demande une enquête publique parce que c’est ça que ça prend. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ne veulent pas parler, ils ont peur de parler. On ne peut rien savoir et quand je vous dis, on se fait répondre toutes les fois qu’on a une question embarrassante et qu'il ne veut pas répondre, on nous dit que c’est confidentiel.

Depuis juin, le directeur général et la directrice de l'urbanisme ont tous les deux quitté leurs fonctions. Le maire dit que la Ville a embauché une firme pour la soutenir pour trouver des remplaçants. Une directrice générale par intérim a aussi été nommée.

Roch Audet dit être conscient de ne pas faire l'unanimité et avoir des différends avec d'autres élus du conseil municipal, mais il estime travailler dans l'intérêt de la Ville.

Comme maire, je suis responsable et imputable de ce qui se passe dans la Ville de Bonaventure. Peu importe si j’en suis l’auteur ou l’acteur principal, je suis responsable de ce qui se passe. Les décisions que l’on prend au conseil, la façon dont on agit au conseil, je suis imputable. Je suis un maire présent et qui travaille avec la gestion. C’est certain que je peux avoir mes défauts, c’est clair, mais je corrige quand c’est le temps , dit Roch Audet.

La prochaine séance du conseil municipal est prévue le 5 septembre.

Avec les informations de Roxanne Langlois et Stéphanie Rousseau