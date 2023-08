La mise au jour de nouveaux fossiles d’une espèce de reptiles marins en Chine révèle pour la première fois qu'elle se nourrissait déjà par filtration de l'eau, à la manière des baleines, durant le Trias, soit il y a 247 à 249 millions d'années.

Les premiers fossiles de ce reptile nommé Hupehsuchus nanchangensis ont été découverts en Chine en 1972. À l’époque, les paléontologues n’avaient pas été en mesure d’établir la façon de se nourrir de l’animal, car aucun crâne bien conservé n'avait été découvert.

Or, deux nouveaux fossiles ont récemment été découverts dans la formation de Jialingjiang, dans la province du Hubei. Ils comprennent le squelette presque complet d’une bête et une grande partie – de la tête à la clavicule – d'une autre.

L’analyse détaillée de ces restes fossilisés du reptile par des paléontologues chinois et britanniques a mis en évidence des détails de crâne qui indiquent qu’il possédait des structures molles telles qu'une région de la gorge en expansion lui permettant d'engloutir de grandes masses d'eau contenant des proies ressemblant à des crevettes, ainsi que des structures ressemblant à des fanons de baleine pour filtrer les aliments lorsqu’il se déplaçait dans l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Les crânes de Hupehsuchus et du petit rorqual (à droite) montrent un long museau similaire avec des os indiquant la présence d'une poche gutturale extensible. Photo : Université de Bristol/Fang et al

De plus, les paléontologues ont aussi constaté que les crânes d’Hupehsuchus présentaient les mêmes rainures et encoches sur les bords des mâchoires que les baleines à fanons, qui ont des bandes de kératine à la place des dents.

Publicité

Nous avons été stupéfaits de découvrir ces adaptations chez un reptile marin aussi ancien , a expliqué dans un communiqué Zichen Fang, paléontologue au Centre de Wuhan du Service géologique de Chine, qui a dirigé les travaux publiés dans la revue BMC Ecology and Evolution (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Comme de petites baleines

Hupehsuchus mesurait environ 90 centimètres.

Les Hupehsuchus étaient de proches parents des ichtyosaures, mais leur mode de vie n'était pas toujours très bien compris.

Au début du Trias, il y a environ 248 millions d'années, la planète vivait une période de grands bouleversements, 3 millions d'années seulement après l'énorme extinction massive de la fin du Permien qui avait anéanti la plupart des formes de vie. Au cours de cette période, les terres émergées, réunies en un seul supercontinent appelé Pangée, commencent à se séparer.

Les Hupehsuchus étaient parmi les animaux qui peuplaient les océans situés dans le territoire qui correspond de nos jours à la Chine.

Publicité

Il est étonnant de découvrir à quelle vitesse ces grands reptiles marins sont entrés en scène et ont entièrement modifié les écosystèmes marins de l'époque , note le professeur britannique Michael Benton, de l'Université de Bristol.

Les deux crânes montrent que le long museau de la bête était composé d'os non soudés, en forme de lanières, avec un long espace entre eux sur toute la longueur du museau. Cette construction n'existe que chez les baleines à fanons modernes, où la structure lâche du museau et des mâchoires inférieures leur permet de supporter une énorme zone de la gorge qui se gonfle lorsqu'elles nagent, engloutissant de petites proies comme des crevettes , poursuit Li Tian, de l’Université des géosciences de Wuhan.

L’autre indice qui permet de penser à l’existence de ce type de comportement alimentaire chez les Hupehsuchus est l’absence de dents.

Les baleines à fanons actuelles n'ont pas de dents, contrairement aux baleines à dents comme les dauphins et les orques.

Les baleines à fanons ont des rainures le long des mâchoires pour supporter les rideaux de fanons, de longues et minces bandes de kératine, la protéine qui fait les cheveux, les plumes et les ongles. Hupehsuchus avait exactement les mêmes rainures et encoches le long des bords de ses mâchoires, et nous pensons qu'il avait évolué indépendamment vers une certaine forme de fanons , ajoute-t-il.

Cette découverte est un exemple, selon les scientifiques, de l'évolution convergente, où des caractéristiques similaires évoluent indépendamment chez différentes espèces.