Meta bloque aussi l’accès au contenu de médias étudiants, communautaires et citoyens

L’offensive lancée par le géant du web Meta visant à bloquer l’accès aux articles sur les pages Facebook des médias d’information touche aussi les médias citoyens et étudiants. C’est notamment le cas de RueMorin.com, un site web qui couvre les enjeux du centre-ville de Chicoutimi depuis cinq ans.

Son fondateur, Christian Bélanger, a toujours utilisé Facebook pour relayer les activités des organismes communautaires, traiter des enjeux sociopolitiques et informer la population du district 8 de Saguenay sur les événements qui touchent le quartier.

C’est un petit média d’information communautaire pour le quartier du centre-ville. Ça rejoint à peu près un bassin de 10 000 personnes , a-t-il mentionné.

Pour le moment, ce sont les articles sur sa page Facebook qui sont non disponibles et non la page en entier comme c'est le cas pour d'autres médias.

Dans les derniers jours, de nombreux utilisateurs de Facebook et d’Instagram ont commencé à ne plus avoir accès aux nouvelles qui se trouvent sur les pages des médias d’information.

Selon lui, c’est plus de cinq ans de travail qui est à recommencer.

Christian Bélanger est fondateur du média RueMorin.com

C’est moi qui supporte tout de A à Z à titre de citoyen, à titre de personne qui paye toutes les factures, qui fait tout la l'arrangement et le travail qui est consacré à RueMorin. [...] Il y avait beaucoup de personnes qui passaient par [Facebook] pour avoir accès à l'information. Maintenant c'est un travail complet qui est à recommencer pour essayer de rejoindre les gens , a déploré Christian Bélanger, qui est aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Ça fait cinq ans que je me basais à l'utilisation de Facebook. Maintenant c'est de reprendre un travail qui a été fait depuis cinq ans. Ça risque d'être très long.

Depuis l’offensive de Meta, Christian Bélanger a déjà constaté une baisse d’achalandage sur son site Internet. Il envisage de relayer ses articles sur sa page personnelle. Toutefois, selon lui, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient bloqués à leur tour. Il invite aussi la population à s’abonner à l’infolettre.

Médias étudiants

En plus des médias communautaires, Meta, qui est la maison mère de Facebook et d'Instagram, a aussi bloqué l’accès au contenu des pages de médias étudiants, dont les journaux et les radios étudiantes.

Ainsi, il n’est plus possible pour certains utilisateurs de consulter les contenus des médias étudiants d’universités québécoises sur leur page Facebook, tels que les journaux Montréal Campus ( UQAM ), Quartier Libre ( UdeM ), Impact Campus (Université Laval), et les radios CISM 89,3 ( UdeM ), CHYZ 94,3 (Université Laval) et CFOU 89,1 FM ( UQTR ).

Plusieurs médias étudiants ont vu leur contenu être bloqué par Meta. (Photo d'archives)

Offensive de Meta et de Google

Si Meta a lancé cette offensive contre les médias d’information, c’est en raison du projet de loi fédéral C-18, qui vise un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias .

Celui-ci a été adopté le 22 juin, mais devrait entrer en vigueur en décembre 2023. En réponse, Meta a avisé ses utilisateurs que le contenu des organes de presse mondiaux ne seraient plus disponibles sur les pages Facebook et Instagram des utilisateurs canadiens.

Plus tôt cette semaine, CBC/Radio-Canada, Médias d'Info Canada, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et d’autres médias ont invité le Bureau de la concurrence du Canada à enquêter sur les blocages de Meta.

Pour certains utilisateurs de Facebook, il est désormais impossible d'accéder au contenu des médias d'information.

Google a aussi annoncé son intention de ne plus proposer de liens d’actualités dans son moteur de recherche, sur Google News et Google Discover. Elle a aussi l’intention de mettre fin à la Vitrine Google Actualités.

Dès février 2022, le géant avait déjà bloqué le contenu des nouvelles à 4 % des utilisateurs canadiens.

Il n’est pas possible de savoir combien d’utilisateurs sont visés pour l'instant par le blocage du contenu au Canada.

Depuis deux ans

Le professeur à l’École des médias à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Jean-Hugues Roy, croit que Meta a commencé il y a deux ans à limiter la visibilité du contenu d’information sur Facebook.

Déjà depuis deux ans, on voyait que les le volume d'interaction avait tendance à diminuer, donc déjà Meta semblait rendre les contenus d'information moins visibles auprès de ses utilisateurs, puisqu'ils avaient tendance à susciter de moins en moins d'interactions. J'ai même mesuré une baisse de 24 % des interactions entre le début de l'année 2021 et le début de l'année 2023 , a-t-il affirmé.

Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'UQAM

D’autres États, comme la Californie, aux États-Unis, sont aussi en processus d’adoption d’un projet de loi visant à forcer les réseaux sociaux à payer pour la diffusion du contenu d’information.

Toutefois, Jean-Hugues Roy se dit surpris du peu d’appui international envers le Canada.

Quand l'Australie avait passé sa loi en 2021 et qu'il y avait eu un blocage de nouvelles de la part de Facebook, le tollé avait été international. Là, on ne voit plus la même chose du tout. Comment se fait-il que le Canada ne soit pas capable d'aller chercher des appuis? Le Canada tout seul ne peut pas gagner contre ces géants , a-t-il fait valoir.

Adoptée en février 2021, Meta a fini par plier à la loi australienne.

