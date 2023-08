La cinéaste saskatchewanaise Jessie Short réalise un documentaire sur son grand-oncle Édouard Beaupré, aussi connu comme le géant de Willow Bunch.

Elle s’est basée sur des souvenirs transmis par ses grands-parents et ses parents ainsi que sur ses propres souvenirs pour raconter une histoire plus intime de celui qui était un artiste de cirque et qui mesurait 2,52 m (soit 8 pi 3 po).

La taille d'Édouard Beaupré était attribuée au gigantisme hypophysaire, une maladie très rare dans laquelle une tumeur de l'hypophyse entraîne la production d'un taux excessif d'hormones de croissance.

Le natif de Willow Bunch, qu'on appelait aussi le gentil géant , a connu une gloire éphémère en tant qu'homme fort, lutteur et artiste de cirque. En raison de sa grande taille, il attirait l'attention partout où il allait.

Jessie Short indique qu’elle souhaite transmettre l'histoire d'Édouard Beaupré et mettre en évidence son héritage métis. Cet homme parlait le français, l'anglais, le cri, le sioux et le michif.

Le tournage a débuté dans la région de Willow Bunch avec l’appui de l'Office national du film du Canada.

La cinéaste Jessie Short veut raconter l'histoire de son grand-oncle.

Édouard Beaupré est né à Willow Bunch en 1881 et était l'aîné des enfants de Gaspard Beaupré, un Franco-Canadien originaire du Québec.

Sa mère, Florestine Piché, qui était d'origine crie et métisse, s'est installée à Willow Bunch avec sa famille, après avoir quitté le Manitoba à cause de la Résistance de la rivière Rouge.

Les souvenirs d'un gentil géant

Jessie Short dit avoir grandi en entendant des histoires sur son grand-oncle, une personne qui a atteint sa grande taille alors qu'il n'avait que 9 ans.

Elle raconte que son père lui parlait souvent de l'époque de son enfance, surtout quand il se rendait à la ferme de ses grands-parents et qu'il voyait les vêtements d'Édouard Beaupré. Sa grand-mère les avait gardés soigneusement, en souvenir de son frère.

Quand ils étaient enfants, lui et ses frères et sœurs essayaient de faire entrer autant d'enfants que possible dans le manteau géant; ce genre de choses , raconte Jessie Short.

Édouard Beaupré est décédé en 1904 d'une hémorragie pulmonaire alors qu'il n'avait que 23 ans. Il se trouvait alors à Saint-Louis, dans l'État du Missouri.

Lorsque son père est venu de la Saskatchewan pour ramener le corps d'Édouard Beaupré chez lui, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent. Cependant, sa dépouille n'a pas été enterrée à Saint-Louis, aux États-Unis.

À l'insu de sa famille, son corps avait été embaumé et exposé dans la vitrine d'un magasin local, pour se retrouver à Montréal, dans un musée, en 1905.

Peu de temps après, un cirque avait pris possession de sa dépouille, avant de le jeter dans un entrepôt en raison d’une faillite.

Le corps d'Édouard Beaupré avait été retrouvé par des enfants quelque temps après et avait été récupéré par l'Université de Montréal, qui l'a soumis à un processus de momification et l'a conservé dans une boîte en verre jusque dans les années 1970.

Lorsqu’Ovila Lespérance – qui est un des neveux d'Édouard Beaupré – a découvert le corps de son oncle à l'université, en 1970, cela a été un choc pour lui.

L'Université de Montréal a rendu son corps à la famille en 1989, et un an plus tard, il a été enterré à Willow Bunch par des membres de cette dernière.

Une statue d’Édouard Beaupré se trouve aujourd'hui devant le musée de Willow Bunch.

